En genç ralli takımı 25. Sezonunu Bodrum Rallisi ile açıyor! 

Türkiye’ye Avrupa şampiyonluğunu kazandırarak adını tarihe yazdıran Castrol Ford Team Türkiye, başarılarla dolu 25. yılını kutladığı 2022 sezonunu Bodrum Rallisi ile açıyor. 2022 TOSFED Ralli Kupası’nın da ilk yarışı olan organizasyonda Bodrum yarımadasının toprak zeminli orman yollarında Castrol Ford Team Türkiye’nin genç pilotları tam kadro olarak start alacak.

Türkiye Ralli Şampiyonası’nda heyecan 2022 yılında kaldığı yerden devam ediyor. Ülkemizin en prestijli spor organizasyonlarından biri olan ve Türkiye Otomobil Sporları Federasyonu (TOSFED) takvimi kapsamında organize edilen “Shell Helix Türkiye Ralli Şampiyonası” açılış yarışı olan Bodrum Rallisi bu sene 15-17 Nisan tarihleri arasında Bodrum’da start alıyor. Servis alanı olarak Bodrum Belediye Arena’nın kullanılacağı rallinin etapları ise Bodrum yarımadasının toprak zeminli orman yollarında gerçekleşecek.

2022 Shell Helix Türkiye Ralli Şampiyonası’nın ilk yarışı olan organizasyonda Türkiye’nin ilk ve tek Avrupa şampiyonu ralli takımı Castrol Ford Team Türkiye tam kadro olarak yarışacak. Otomobil sporları duayenlerinden merhum Oğuz Gürsel adıyla anılacak 2022 TOSFED Ralli Kupası’nın da ilk yarışı olan organizasyon, 15 Nisan Cuma akşam saat 20:30’da start seremonisi ile başlayacak.

Castrol Ford Team Türkiye başarılarla dolu 25. Ralli sezonunu kutluyor

Castrol Ford Team Türkiye bu sezon takımın 25. yılını kutluyor. Başarılarla dolu 25 yılı geride bırakan Castrol Ford Team Türkiye ilk günkü motivasyonuyla yeni zaferlere hazırlanıyor. Türkiye’nin ilk ve tek Avrupa şampiyonu ralli takımı Castrol Ford Team Türkiye geçtiğimiz yıl ülkemize Avrupa Ralli Kupası ‘Gençler’ ve ‘İki Çeker’ Şampiyonluklarını getirerek Avrupa Şampiyonu unvanını pekiştirmişti.

Türkiye’de ise, 2021 Türkiye Ralli Şampiyonası’nda ‘Markalar’, ‘Gençler’ ve ‘İki Çeker’ Şampiyonu olarak Türkiye’de hedeflediği bütün unvanları kazanmış ve böylelikle 15. ‘Markalar’ ve ‘Takımlar’ Şampiyonluğunu elde ederek kırılması zor bir rekoru elde etmişti.

Castrol Ford Team Türkiye, 22 yaş ortalamasıyla Türkiye’nin en genç ralli takımı

Türk ralli sporunda genç yıldızları desteklemek hedefiyle geçtiğimiz yıl pilot kadrosunu büyük oranda yenileyen ve daha da gençleşen Castrol Ford Team Türkiye'de genç pilotlar Ali Türkkan, Can Sarıhan ile birlikte Efehan Yazıcı Bodrum Rallisi’nde yarışacak. Castrol Ford Team Türkiye pilotları 22 yaş ortalaması ile Türkiye’nin en genç ralli takımı konumunda.

Avrupa Şampiyonu Ali Türkkan Ford Fiesta R5 ile yarışacak

Castrol Ford Team Türkiye’nin, ülkemize geçtiğimiz yıl Avrupa Ralli Kupası ‘Gençler’ ve ‘İki Çeker’ Şampiyonluklarını kazandıran 1999 doğumlu Ali Türkkanve tecrübeli co-pilot Burak Erdener bu yıl, Ford Fiesta R5’in koltuğunda yarışacak. Kariyerine pist yarışlarıyla başlayan ve henüz 18 yaşında Türkiye Pist Şampiyonluğu’nu kazanan Türkkan, 2019 yılında pist yarışlarından ralliye geçiş yaptı. 2021 Avrupa Ralli Kupası Gençler ve 2 Çeker şampiyonu genç pilot bu sene Türkiye Ralli Şampiyonluğu ve Türkiye Ralli Genç Pilotlar Şampiyonluğu yolunda Castrol Ford Team Türkiye'yi temsil edecek. Bu yıl ilk defa 4 çeker bir ralli otomobilinin koltuğuna oturacak olan Ali Türkkan için Bodrum Rallisi’ndeki hedef yeni otomobiline alışmak ve her geçtiği etapta hızını arttırmak olacak.

1999 doğumlu Efehan Yazıcı ise co-pilotu Güray Akgün ile birlikte Ford Fiesta Rally4'nin koltuğunda yarışacak. Türk ralli sporuna genç yetenekler kazandırmak hedefiyle başlatılan “Drive to the Future” projesi kapsamında seçilen Yazıcı, 2022 Türkiye Ralli Markalar Şampiyonası yolunda takıma değerli puanlar kazandırmak için yarışacak.

Eski şampiyon pilotlardan Adnan Sarıhan’ın oğlu, küçük yaşlardan beri takımın altyapısında yetişmiş ve ralli sporunu işin mutfağında öğrenmiş genç yeteneklerinden 1998 doğumlu Can Sarıhan ise co-pilotu Sevi Akal ile birlikte bu sene de Ford Fiesta R2T'nin koltuğunda yarışacak.

Ümitcan Özdemir ile co-pilotu Batuhan Memişyazıcı ikilisi geçtiğimiz yıl olduğu gibi bu yıl da 4 çeker Fiesta R5 ile yarışmaya devam edecekler. Son yıllarda 2 çeker sınıfında Fiesta R2T otomobiliyle arka arkaya şampiyonluklar elde eden Ümitcan Özdemir, geçtiğimiz yıl elde ettiği tecrübeler ile 4 çeker Fiesta R5’in direksiyonunda zorlu Türkiye Ralli Şampiyonası’nın ilk yarışı Bodrum Rallisi’nde zirvenin en büyük adaylarından biri olarak gösteriliyor.

Performansı, sağlamlığı ve ralli sporundaki köklü geçmişi ile bu yarışta da kayıt listesinde en çok tercih edilen otomobil markası olan Ford ile yarışan 4 ekip haricinde amatör ve genç pilotlardan oluşan toplamda 20 ekip Castrol Ford Team Türkiye çatısı altında Bodrum Rallisi’nde Ford Fiesta’larıyla start alacak.

Şampiyon pilot Murat Bostancı genç pilotlara yol gösterecek

Castrol Ford Team Türkiye'nin şampiyon pilotu Murat Bostancı bu yıl özelinde pilot koltuğundan, pilot koçluğu koltuğuna geçiş yaptı. Bostancı, bu yıl da takımın genç pilotlarının gelişimi için onlarla yakın bir çalışma içerisinde olacak. Uzun yıllar Türkiye ve Avrupa’da elde ettiği tecrübe ve bilgilerini şimdi de takımın diğer pilotlarına aktarmak için çalışacak. Takımın ilk gününden beri takım direktörlüğünü yapan Serdar Bostancı da yine takımın başında olacak.

Fiesta Rally Cup bu yıl eskisinden de daha heyecanlı ve çekişmeli yeni konseptiyle tam gaz devam ediyor

Castrol Ford Team Türkiye tarafından 2017’den itibaren yeni formatıyla devam eden ve Ford Fiesta’lar için özel olarak düzenlenen Fiesta Rally Cup her yaştan deneyimli pilotları ve gelecek vaat eden genç pilotları profesyonel bir ekibin parçası haline getirirken, yüksek bir rekabet ortamı sunuyor. Bu yıl 4 çeker kategorisinin de eklendiği kupada mücadele daha da kızışacak. 6 tane birbirinin eşi Ford Fiesta Rally3’ün kendi aralarında mücadele vereceği 4 çeker klasmanı bu yıl en çekişmeli kategorilerinden biri olacak. Geçtiğimiz yıl Fiesta Rally Cup’ı kazanan Kağan Karamanoğlu bu yıl iki çeker Ford Fiesta R2T ile yarışmaya devam edecek. Kupanın ikincisi Serhan Türkkan ve üçüncüsü And Sunman ise bu yıl mücadeleye 4 çeker Ford Fiesta Rally3’leriyle devam edecekler.

Castrol Ford Team Türkiye, markalar, gençler ve iki çekerde şampiyonluk hedefliyor

Desteklediği genç pilotları Avrupa ve Dünya Şampiyonalarında rekabetçi seviyeye taşımak ve Türk ralli sporunda yine daha önce kazanılmamış uluslararası şampiyonlukları Türkiye’ye kazandırmak amacı ile hareket eden Castrol Ford Team Türkiye, yeni yapılanması ile bu yıl, 2022 Türkiye Ralli Markalar Şampiyonluğu, 2022 Türkiye Pilotlar Şampiyonluğu, 2022 Türkiye Ralli Genç Pilotlar Şampiyonluğu, 2022 Türkiye Ralli İki Çeker Şampiyonluğunu hedefliyor.

2022 Türkiye Ralli Şampiyonası Takvimi:

16-17 Nisan Bodrum Rallisi (Toprak)

28-29 Mayıs Yeşil Bursa Rallisi (Asfalt)

25-26 Haziran Eskişehir Rallisi (Asfalt)

30-31 Temmuz Kocaeli Rallisi (Toprak)

17-18 Eylül İstanbul Rallisi (Toprak)

15-16 Ekim Ege Rallisi (Asfalt)

12-13 Kasım (Sonra Açıklanacak)

Castrol Ford Team Türkiye hakkında:

1998 yılında kurulan ve 25 yıldır aralıksız olarak yarışmaya devam eden Ford Otosan’ın motor sporları takımı, Ford Otosan, BP, Castrol, Pirelli, Kale Oto Radyatör, Mutlu Akü, Ekol Lojistik, Beyçelik Gestamp, Borusan Lojistik, TAV Passport, Yemekhane, Gürsoy, İzeltas, Setur Select, AVIS, Henkel, DFDS, SKF ve NGK Spark Plugs markaları tarafından destekleniyor. 2022 yılında Türkiye Ralli Şampiyonası’nı takip edecek olan Castrol Ford Team Türkiye, ayrıca her kesimden ralli sürücüsüne açık bir tek marka kupası olan Fiesta Rally Cup organizasyonuyla Türkiye’deki operasyonunu sürdürüyor.