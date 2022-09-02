Dünyanın en iyilerinin yarışı Afyonkarahisar’da

Dünyanın en iyi motokrosçularının şampiyonluk kovaladığı MXGP’nin Afyonkarahisar’daki finali açılış töreniyle resmen başladı. Dünya Erkekler, Gençler, Kadınlar ve Avrupa Motokros Şampiyonalarının Türkiye etabında 28 ülkeden 107 yarışçı dünyanın en iyisi olmak için mücadele veriyor.

Açılış töreninde konuşan FIM Başkanı Jorge Vigas, dünyanın en iyi pistlerinden birine sahip olan ve çok gelmek istediği Afyonkarahisar’da olmaktan dolayı heyecanını paylaşarak, “MXGP’nin finalinin Türkiye’de yapılması, Türkiye’nin dört yılda beş organizasyon yapması ve ikisini pandemide aynı haftada yapma başarısının sonucudur. Bu nedenle, Afyonkarahisar’ı çok seviyoruz.” diye konuştu.

28 ülkeden 107 motokrosun en iyisini ağırlamaktan memnuniyet duyduklarını ifade eden, Afyonkarahisar Valisi Doç.Dr. Kübra Güran Yiğitbaşı ise konuşmasına şöyle devam etti:

“Motokrosu ilk gördüğümde çok tehlikeli diye düşünürken, içine girdikçe ve henüz 4-5 yaşlarında başladıklarını görünce, dünyanın en güvenli ve zevkli sporlarından biri olduğunu daha iyi anladım. Dünyanın en iyilerinin yarışında kızımız Irmak’ı görmek bizim için ayrı bir onur. Bu onuru bize himayeleriyle yaşatan Cumhurbaşkanımıza teşekkür ediyoruz.”

Afyonakarahisar’ın dördüncü yılında beşinci kez yarışı düzenlediğini vurgulayan Afyonkarahisar Belediye Başkanı Mehmet Zeybek, “Gençlerimizin yoğun ilgisi ile Afyonkarahisar’ı ve Türkiye’yi dünya gündemine taşıyoruz. Uzun yıllar MXGP’ye evsahipliği yaparak, ülkemizi ve şehrimizi daha çok tanıtmak istiyoruz. Spor turizminde MXGP ile en etkili tanıtımı yaparak, termalin, gastronominin, mermerin, yumurtanın başkenti Afyonkarahisar kazananı olacaktır.” dedi.

Alanı dolduran gençlere seslenen Afyonkarahisar Milletvekili İbrahim Yurdunusev, son yıllarda şehrin atılımının hızlandığını söyleyerek şöyle dedi: “Gençlerimizi mutlu görmek bizi de çok mutlu ediyor. Genç olarak ileride bizim makamlarımızda sizi göreceğiz. Büyük idealleriniz olsun. Şahsi, ülkemiz, milletimiz için idealleriniz olsun. Bu büyük yarışı ve festival için hepinize teşekkür ederim.”

MXGP’yi düzenleyen Infront MotoRacing COO’su Daniele Rizzi, pandemi zamanında, “Pandemi zamanında dünyada tüm motorsporları durmuşken, Türkiye’de iki yarışı güvenle yapmıştık. Afyonkarahisar’da böyle bir tesisin kalıcı olarak yer alması, her sene daha güzelleşerek ve büyüyerek dünyanın en iyi pisti seçilen Afyonkarahisar örnek teşkil ediyor.” diye konuştu.

Türkiye Motosiklet Federasyonu (TMF) Başkanı Bekir Yunus Uçar, şöyle konuştu: “Bize kucak açarak bizi benimseyen Afyonkarahisar ile birlikte uzun yıllar burada yarışlar yapacağız. Dünyanın en iyilerini Cumhurbaşkanımızın himayelerinde Türkiye’de ağırlamaktan ve bu yıl MXGP’nin finalini burada yapmaktan son derece mutluyuz.”