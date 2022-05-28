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Cumhurbaşkanlığı 3. Uluslararası Yat Yarışı Ödülleri Sahiplerini Buldu

Cumhurbaşkanlığı 3. Uluslararası Yat Yarışları’nda, 400 sporcu 40 yelkenli yat ile yarışarak Muğla etabını tamamladı. Bodrum Kalesi’nde düzenlenen törende Halikarnas Kupası’nda dereceye girenler ödüllerini aldı. Arçelik Sailing Team bu sene yarışı en hızlı tamamlayan ekip olarak Line Honours ödülüne hak kazandı. 

SPOR 28.05.2022, 08:57 Murat Aydın
Cumhurbaşkanlığı 3. Uluslararası Yat Yarışı Ödülleri Sahiplerini Buldu

Halikarnas Kupası Kazananları 28 Mayıs Cumartesi günü Bodrum Kalesi’nde düzenlenen törenle ödüllerini aldı 

Cumhurbaşkanlığı 3. Uluslararası Yat Yarışları’nda, 400 sporcu 40 yelkenli yat ile yarışarak Muğla etabını tamamladı. Bodrum Kalesi’nde düzenlenen törende Halikarnas Kupası’nda dereceye girenler ödüllerini aldı. Arçelik Sailing Team bu sene yarışı en hızlı tamamlayan ekip olarak Line Honours ödülüne hak kazandı. 

Marmaris’ten başladı

Cumhurbaşkanlığı 3. Uluslararası Yat Yarışları, 25 Mayıs günü Marmaris’ten başladı ve 27 Mayıs günü zorlu rotanın tamamlanması ile Bodrum’da sona erdi. 14 ülkeden 40 tekne ve 400 sporcunun katıldığı yarışta kıyasıya mücadele gerçekleşti.

İstanbul Açıkdeniz Yat Kulübü ev sahipliğinde 

Cumhurbaşkanlığı 3. Uluslararası Yat Yarışları Muğla etabı; Cumhurbaşkanlığı himayelerinde, Kültür ve Turizm Bakanlığı ve Gençlik ve Spor Bakanlığı’nın katkılarıyla, İstanbul Valiliği ve Muğla Valiliği’nin iş birliğinde, Türkiye Yelken Federasyonu 2022 Faaliyet Programı kapsamında İstanbul Açıkdeniz Yat Yarışları Kulübü tarafından ve DHL Express Türkiye ana sponsorluğunda düzenlendi. 

Törende Muğla Valisi Orhan Tavlı, Gençlik ve Spor Bakanlığı Spor Hizmetleri Genel Müdürü Mehmet Baykan, Aksaz Deniz Üs Komutanı Tuğamiral İbrahim Kurtuluş Sevinç, Bodrum Kaymakamı Bilgehan Bayar, Bodrum Belediye Başkan Vekili Turgay Kaya, DHL Express Türkiye CEO’su Mustafa Tonguç, İstanbul Açıkdeniz Yat Kulübü Başkanı Ekrem Yemlihaoğlu ve çok sayıda davetli hazır bulundu. 

Etkinlikte Karya Çiçekleri Efe Grubu ve Aksaz Deniz Üs Komutanlığı Askeri Bandosu misafirlere keyifli anlar yaşattı.

Cumhurbaşkanı’ndan tebrik mesajı

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, yoğun programı nedeniyle katılamadığını törene bir mesaj gönderdi. Erdoğan mesajında: “Yarışmaya iştirak eden tüm sporcularımızı çabaları, emekleri, fedakarlıkları ve centilmence yarıştıkları için tebrik ediyorum. Dünyanın en prestijli yarışlarından biri olma yolunda emin adımlarla ilerleyen Cumhurbaşkanlığı 3’üncü Uluslararası Yat Yarışını, ülkemizin yat sporundaki özgüveninin yeni bir nişanesi olarak görüyorum. Bu önemli spor etkinliğinin icrasında görev alan İstanbul Açıkdeniz Yat Yarışı Kulübü Başkanımız şahsında ilgili tüm kuruluşlarımıza teşekkür ediyorum. Kıran kırana geçtiğine inandığım yarış sonucunda dereceye giren sporcularımızı tebrik ediyor, sizleri bir kez daha saygıyla selamlıyorum” dedi. 

Başkan Ekrem Yemlihaoğlu

İstanbul Açıkdeniz Yat Yarışları Kulübü Başkanı Ekrem Yemlihaoğlu açılış konuşmasında her sene artan ivmeyle büyüyen organizasyona imza attıkları için çok mutlu olduklarını dile getirdi. Bu yıl üçüncüsünü düzenledikleri yarışın Türkiye yelken ve yat sporları için büyük önem taşıdığını ifade eden Yemlihaoğlu, “Başta Cumhurbaşkanımız Sayın Erdoğan olmak üzere bize destek olan herkese çok teşekkür ediyorum. Bugün hayalleri olan ve uluslararası alanda prestij sahibi bir organizasyon olma noktasına geldik. Biz bu cennet coğrafyada barışa umut olmak, barışa bir ses olmak için yelken açıyoruz ve barışa inanan herkesi yelken basmaya davet ediyoruz” diye konuştu.

14 ülkeden 40 tekne 400 sporcu

Marmaris’ten başlayıp Bodrum’da sona eren zorlu etabı tamamlayan 14 ülkeden 40 tekne 25 Mayıs günü Marmaris’ten denize açılmıştı. Yarışmaya Türkiye’nin yanı sıra İspanya, İsviçre, Hollanda, Portekiz, İtalya, Slovenya, Fransa, Almanya, Avusturya, Macaristan, Belarus, Litvanya ve İngiltere’den 400 sporcu katıldı.

Arçelik Sailing Team ekibi Line Honours, IRC Maxi ve Knidos Özel Ödülü olmak üzere toplam 3 ödül alarak yarışmaya damgasını vurdu.

Bodrum Kalesi’nde ödüller verildi

Cumhurbaşkanlığı 3. Uluslararası Yat Yarışları ödül töreni 28 Mayıs Cumartesi akşamı Bodrum Kalesi’nde İstanbul Açıkdeniz Yat Yarışları Kulübü Başkanı Ekrem Yemlihaoğlu'nun ev sahipliğinde düzenlendi. Törende 9 farklı klasmanda yarışan teknelerden dereceye girenlere ödülleri verildi.

Sırada İstanbul 

Cumhurbaşkanlığı 3.Uluslararası Yat Yarışları; DHL Express Türkiye ana sponsorluğunda, Türkiye’nin marka şehri ve turizmin başkenti olan Muğla’da başladı ve kıtaların buluşma noktası İstanbul’da 30 Ekim’de sona erecek.

Knidos Özel Ödülü 

Bu sene kendi sınıfında Knidos burnunu ilk geçerek Knidos Özel Ödülü’nü alan takımlar ise: Arçelik Sailing Team, Leshiy, Wings Of Oz Racing, Fenerbahçe Doğuş Yelken, Silverline Cygnus, Carrot Jam, The Swiss Express Sailors, Orion Yelken ile Taxi Yelken oldu.

Dereceye Giren Takımlar

 

IRC MAXI 

Takım İsmi

Tekne İsmi

Kaptan İsmi

Arçelik Sailing Team

Arçelik-Papili

Deniz Fıçı 

Europen Yelken Takımı

Mersin Yelken Akademisi

Oytun Çalışlar

IRC 0

Takım İsmi

Tekne İsmi

Kaptan İsmi

Leshiy

Courrier Du Coeur

Andrey Arbuzov 

Fox

Fox

Aliaksandr Racheuski 

Team L R

Linea Rossa

Onur TOK

IRC 1 

Takım İsmi

Tekne İsmi

Kaptan İsmi

Wings Of Oz Racing

Wings Of Island Tora

Sebahattin Kutoğlu

Schüco

Aurora X

Selda Turan Algon

İzocam Yelken Takımı

Vamos

Yusuf Erce Demirtaş

IRC 2

Takım İsmi

Tekne İsmi

Kaptan İsmi

Fenerbahçe Doğuş Yelken

Nox

Semih Pekyörür

Windy Yachting Team

Omani

Tunca Çalışkan

Ada Sailing Team

Ada Sailor

Ali Öztürk

 IRC 3

Takım İsmi

Tekne İsmi

Kaptan İsmi

Silverline Cygnus

Cygnus

Kaan Parlas

Navita Yelken Takımı

Navita

Burhan Kurne

 IRC 4

Takım İsmi

Tekne İsmi

Kaptan İsmi

Gelecek İçin Yelken Açıyoruz

Good Day Sunshine

Ahmet Murat Tan

Carrot 

Jam CARROT

Andrey Raykov

GEZGİN A

Takım İsmi

Tekne İsmi

Kaptan İsmi

The Swiss Express Sailors

Okhotnik

Florian Remigius

DHL Express Turkey Sailing 

Znat

Enç Özen

Helvetic Express Lakers

Sidit

Johannes Fanz Helmut

GEZGİN B

Takım İsmi

Tekne İsmi

Kaptan İsmi

Orion Yelken 

Luna

Mustafa Erol

Live 

Live

Birol Buyruk

Zuzu’s Angels (K) 

Zuzu

Nevin Çırağan

GEZGİN C

Takım İsmi

Tekne İsmi

Kaptan İsmi

Taxi Yelken Takımı

Taxi

Beytullah Göçer

#Cumhurbaşkanlığı 3. Uluslararası Yat Yarışı
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