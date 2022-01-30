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BÜYÜK SATRANÇ ŞÖLENİ SONA ERDİ

Türkiye İş Bankası’nın ana sponsoru olduğu Türkiye Satranç Federasyonu(TSF) tarafından 6 bini aşkın katılımcıyla düzenlenen “Büyük Satranç Şöleni” Antalya’da sona erdi. 

SPOR 30.01.2022, 13:10 Murat Aydın
BÜYÜK SATRANÇ ŞÖLENİ SONA ERDİ

Avrupa’nın en çok katılımlı ve Türkiye’nin en büyük spor organizasyonlarından biri olan “Türkiye Küçükler ve Yıldızlar Satranç Şampiyonaları”nda 24 kategoride 7 ve 18 yaş aralığında sporcular bir hafta boyunca mücadele etti. Şampiyonada derece elde eden 220 sporcu Milli Takım Havuzuna girerken, Dünya ve Avrupa Yaş Grupları gibi bir çok uluslararası turnuvada TSF’nin imkanlarıyla Türkiye’yi milli forma altında temsil edecekler. 

Antalya Granada Luxury Otel’de düzenlenen ödül törenine TSF Başkanı Gülkız Tulay, Türkiye İş Bankası Kurumsal İletişim Müdürü Gül Meltem Atılgan, Arzum Yönetim Kurulu Başkanı Murat Kolbaşı, Türkiye Bedensel Engelliler Federasyonu Başkanı Muaz Ergezen, TSF Yönetim Kurulu üyeleri, sporcular, veliler, antrenörler ve hakemler katıldı.

TSF Olarak İlklerin Federasyonu Olduk

Pandemi döneminin zorluklarına rağmen 6 bini aşkın katılımcının olduğu dev bir organizasyonda hiçbir sağlık problemi yaşanmadığının altını çizen TSF Başkanı Gülkız Tulay, “TSF olarak her zaman ilklerin Federasyonu olduk. 6 ay içerisinde böyle büyük bir organizasyonu iki defa gerçekleştirmenin başarısını gösterdik” ifadelerini kullandı.

“Satranç sporu ile 23 sene önce bir veli olarak tanıştım ve Türk satrancının her kademesinde görev aldım” diyen Gülkız Tulay ödül töreninde şunları söyledi:

“Büyük Satranç Ailemize 23 sene önce veli olarak giren ve neredeyse satranç sporunun her kademesinde görev yapan bir Federasyon Başkanı olarak heyecanınızı biliyor, hayallerinizi paylaşıyorum. Çocuklarımız şampiyonada ne sonuç almış olurlarsa olsunlar kazanan onlar oldu. Onlar; bu muhteşem atmosferde yer almaktan büyük mutluluk duydular. Bugünkü kazanımlarıyla hayatta daha başarılı ve daha mutlu olacaklar.

Türk Satrancını Ülkemizde ve Tüm Dünyada Zirveye Taşımaya Devam Edeceğiz 

Şampiyona boyunca her tur öncesi, velilerimizi dinlemeye, geleceğin büyük ustaları ile bir araya gelmeye özen gösterdim. Yıllardır bizimle birlikte olan sporcularımızla, satranç yolculuğunda ilk adımları atan sporcularımızın; gözlerinde aynı mutluluğu gördüm, aynı heyecanı tattım. Sporcularımızda bu arzu, bu istek oldukça, bizler daha da çok çalışacağız, Türk satrancını ülkemizde ve tüm dünyada zirveye taşımaya devam edeceğiz. 

Değerli ekibimiz aylar süren ve her türlü hassasiyetin düşünüldüğü özenli bir çalışma gerçekleştirdi. Türkiye’nin dört bir yanından gelen kafilelerin otel konaklamalarına, salonlarımızın düzeninden veli toplanma alanlarına kadar her şey en ince ayrıntısıyla düşünüldü. Federasyonumuz yine organizasyon kalitesiyle adından söz ettirdi, Türk satrancı yine en zoru başardı… 

Bu spor şöleninde bizlere destek olan ve satranç sporumuzun gelişiminde büyük katkıları olan Sayın Gençlik ve Spor Bakanımız Dr. Mehmet Muharrem Kasapoğlu’na, Gençlik ve Spor Bakanlığımıza; değerli sponsorlarımızdan; her hamlede yanımızda olan Ana sponsorumuz Türkiye İş Bankası’na, Arzum Ailesi’ne, Güriş Holding’e teşekkür ederim.” 

#satranç şöleni #Türkiye Satranç Federasyonu
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