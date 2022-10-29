Beşiktaş, Şenol Güneş'e emanet

Beşiktaş Spor'a imza atan Türkiye'nin duayen spor insanı teknik direktör Şenol Güneş, kendisi için düzenlenen basın toplantısında soruları yanıtladı. . Genç futbolculara şans vermediğiyle alakalı soruya çarpıcı bir yanıt veren Güneş, İsim vermek istemiyorum ama Türkiyenin en yetenekli oyuncusu oynamadığında tartışılmayıp, benim gençleri oynatıp oynatmamam tartışılıyorsa arkasında bir şey ararım ifadelerini kullandı. Güneşin kastettiği genç futbolcunun Jesustan fazla süre alamayan Fenerbahçeli Arda Güler olduğu iddia edildi