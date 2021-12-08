Ayşe Çebi 13 yaşında JUNİOR Kategorisinde Türkiye Şampiyonu oldu

Türkiye Otomobil Sporları Federasyonu (TOSFED) tarafından düzenlenen 2021 Türkiye Karting Şampiyonası Junior Kategorisinde Genel Klasmanda Ayşe Çebi Türkiye Üçüncüsü, Kadınlar Genel Klasmanda ise Türkiye Şampiyonu oldu.

2021 Türkiye Karting Şampiyonası , 7 ay boyunca 4 ayrı pistte (Körfez, Tuzla, Uşak ve İzmir) , 10 etap ve 30 yarış şeklinde düzenlendi.

Şampiyonanın final etabı ise TOSFED Körfez pistinde yapıldı.

Junior Kategori de 9 pilot mücadele etti.

13 yaşındaki genç kadın pilot Ayşe Çebi , Junior Kategorisinde , zorlu rakiplerini geride bırakarak 3. olurken, Junior Kadınlar klasmanında ise Türkiye Şampiyonluğunu elde etti..

2021 Türkiye Karting Şampiyonası Junior Kategori de sıralama şu şekilde oluştu;

1. Sarp Arhan Or

2.Hakkı Dorum

3. Ayşe ÇEBİ

Junior Kategori Pilotlarından Ayşe Çebi, " Öncelikli hedefim, Türkiye'deki bu başarıdan sonra yurt dışında da yarışlara katılıp derece alabilmek. Zaman zaman yüreklerin ağızlara geldiği anlar oldu. Umarım izleyenler de çok keyif almıştır. Zorlu bir klasmanda 3. ve kadınlar klasmanında Türkiye Şampiyonu olduğum için çok mutluyum. Benim bugünlere gelmemde katkısı çok büyük olan Bestan Yüzbaşıoğulları hocama ve her koşulda yanımda olan aileme çok teşekkür ederim" dedi.

Yarışlarda dereceye giren sporculara madalya ve kupaları önümüzdeki günlerde yapılacak törenle verilecek.