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Almanya'da Altın Kemer alan tek Türk Sporcu: Orhan Karalioğlu
Almanya'nın Berlin şehrinde gerçekleşen WBC Gold Champion'da ağır siklette ringe çıkan Orhan Karalioğlu, rakibini 1. raunda yüksek tekmeyle nakavt ederek altın kemerin sahibi oldu.
SPOR 20.12.2021, 09:08 Murat Aydın
9 yaşından beri Taekwondo, Boks, Karate (kyokushin) ve Muay thai gibi spor dalları ile ilgilenen Almanya Berlin doğumlu Türk milli sporcu Orhan Karalioğlu, WBC Gold Champion'u olarak altın kemer sahibi ünvanını alan tek Türk oldu.
Almanya'nın Berlin şehrinde gerçekleşen WBC Gold Champion'da ağır siklette ringe çıkan Orhan Karalioğlu, rakibini 1. raunda yüksek tekmeyle nakavt ederek altın kemerin sahibi oldu.
Milli sporcu bugün Kayışdağında Golden Glory İstanbul markasının Türkiye'deki tek temsilcisi olarak hem spor salonu işletiyor hem de dövüşmeye devam ediyor.
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