Ali Koç'tan Kütahyalı'ya; Terbiyesizlik yapma

Beyaz TV'de yayınlanan Derin Futbol programına konuk olan Fenerbahçe Kulübü Başkanı Ali Koç, önemli açıklamalarda bulundu.

"MESUT'U YİNE ALIRDIM"

Sarı- lacivertli takımda ligin ikinci yarısında kadro dışı kalan Mesut Özil'in son durumuna ilişkin açıklama yapan Ali Koç, şu ifadeleri kullandı:

"Mesut Özil'in menajeriyle bugün konuştuk. İki tarafın da hayırlısı neyse, o yapılmalı. Görüşmeler sonucu neyin hayırlı olacağına karar vereceğiz. Türkiye Cumhuriyeti'nin 100. yılında şampiyon olmaktan başka derdimiz yok. Geçmişe dönsek, Mesut'u yine alırdım. Bu transferde iki taraf da çok arzuluydu. Arsenal'dekine çok düşük maaş alacaktı. Bonservisi yoktu. Mesut Özil gibi dünya yıldınız kim istemez. Bazen tutuyor, bazen tutmuyor. Mesut da böyle bir senaryo olsun diye gelmedi. Elinden geleni yaptı, talihsiz sakatlıklar oldu. Esas olan, kendisinin de dediği gibi Fenerbahçe."

"BOŞ KONUŞUYORSUN"

Bunun üzerine Rasim Ozan Kütahyalı, "Mesut Özil transferinde Fenerbahçe, Türkiye Cumhuriyeti tarafından kayrılmıştır." dedi.

Kütahyalı’nın ifadelerine sinirlenen Koç, "Boş konuşuyorsun! Bizi kim kayırdı! Devlet mi gidip aldı!" yanıtını verdi.

“RASİM OZAN KÜTAHYALI NE ZAMAN SPOR YORUMCUSU OLDU?”

Programda ayrıca FETÖ’nün 3 Temmuz kumpasını da hatırlatan Ali Koç, “Rasim Ozan Kütahyalı ne zaman spor yorumcusu oldu? Tam 3 Temmuz sonrası oldu. Mehmet Baransu ile ne hikmetse aynı dönem..." ifadelerini kullandı.

3 TEMMUZ VE FETÖ TARTIŞMASI

Ali Koç: Rasim Ozan Kütahyalı, 3 Temmuz'dan 4 yıl sonra Beyaz TV'de, 2015'te şunuları söyledi; "3 Temmuz olmasaydı, Fenerbahçe'yi yerle yeksan etmeseydik, Galatasaray'ın önünü açamazdık. Galatasaray için neler yaptığımı en iyi Ünal Aysal bilir. Siz laf üretirken, biz laf ürettik. Galatasaray 2011 itibariyle gömülmüştü. 3 Temmuz olmasa biterdi. Galatasaray, Fenerbahçe'den çok geriye düşecekken, bugün eşit seviyelerde. Onun bir medya ayağı da var değil mi, biraz düşünün bazı şeyleri." Bunlar ne demek?

Rasim Ozan Kütahyalı: Galatasaray yöneticileri o dönem çok şımardı. Onlar havaya girince, ben de hatırlatmak istedim. Diplomatik değil, Dan, dun söyledim. 3 Temmuz'dan önce Fenerbahçe atılım kaydetti. 3 Temmuz'da Fenerbahçe yara aldı, Galatasaray o boşluktan faydalandı. Galatasaray bu işin içinde değil. Esas hedef Aziz Yıldırım'ı yok etmekti. Dolaylı olarak Fenerbahçe'yi de eleme geçirme operasyonu. Ondan sonra Galatasaray'ın önü açıldı ama bu bir şanstı. Fenerbahçe zaten sonuna kadar geldi, Süper Final'de kaybetti. O zaman fanatik bir insandım, şimdi objektifim. Fanatik Galatasaraylı, Aziz Yıldırım karşıtı olarak bunları söyledim. Aziz Yıldırım çok tuhaf bir güçtü. Başka başkanları kontrol edecek kadar güçtü. Usulen o dava yanlıştı. Galatasaray'ın 97'si ile ilgili Mehmet Ağar'ın da yüzüne söyledim, Rıdvan Dilmen de şahittir. 97'de de Beşiktaş'ın hakkı yenmiştir. Ali Koç dönemlerinde Fenerbahçe kollandı.

AHMET ÇAKAR: ŞİKE VAR DEDİM

Ali Koç: Aziz Yıldırım kul hakkı yemedi, suç işlemedi. Bir sene hapiste yattı. O zamanlar can derdindeydik, sizin programları izlemedik. Sanki Rasim Bey, tesadüf de olabilir, spora girdi. Ahmet Bey, Rasim Bey'i spora soktu.

Rasim Ozan Kütahyalı'nın "Aziz Yıldırım ile barışmanıza vesile olursam, çok mutlu olurum" sözüne cevap veren Ali Koç: Rasim Bey, kendinizi çok ciddiye alıyorsunuz.

Ahmet Çakar: Tapeleri önümüze koydular, şike var dedim. 2011'e dönsem, yine aynısını derim. Devletin bütün kurumları uyanamadı, ben mi uyanacaktım?

ALİ KOÇ'TAN RASİM OZAN KÜTAHYALI'YA: TERBİYESİZLİK YAPIYORSUN, KENDİNE GEL

Ali Koç: Rasim Bey sanki bu işte seçilmiş sözcülerden biriydi. Bizim dava öncesi bir kitap çıkarıldı, Rasim Bey sözcüsü gibiydi. Aceleyle yazılmış kitap yazıldı, davayla ilgili. 'Herkes susacak ve emniyetçiler konuşacak' diyorsunuz ekranda. Bu sisteme, bu örgüte sempatiyle bakan birinin sözleri gibi konuşmalarınız var. Dosyada gizlilik vardı ama her gün tapeler servis ediliyor. En çok tape Mehmet Baransu ve Rasim Bey'e servis ediliyordu.

Rasim Ozan Kütahyalı: Mehmet Baransu ve sizi mahveden savcılar içerideyse, bizim sayemizde. FETÖ'yü bitiren en önemli 15-20 kişiden biriyim. Bazı arkadaşların yazılarını da ben yazarım. 3 Temmuz'da yaptıklarım ama sonrasında işin doğrulanması için de birçok şey yaptım.

Ali Koç: Terbiyesizlik yapıyorsunuz. Aziz Yıldırım devletin yanında değildi ne demek? O zaman terör örgütünün en büyük üyesi sensin. Program bitene kadar Aziz Yıldırım'ın ismini ağzına alma. Bir kendine gel.

“BU İŞİN MEDYA AYAĞININ EN BÜYÜK SÖZCÜSÜ SENDİN”

Rasim Ozan Kütahyalı: Nezaketli davranıyorum ama abartıyorsunuz. Recep Tayyip Erdoğan'ın kellesi alınmak istiyordu, Aziz Yıldırım yanında durmadı."

Ali Koç: Aziz Yıldırım'ın adını ağzına alırken besmele çekeceksin. Sen Zekeriya Öz'ün heykelini dikmeye çalışan adamsın. Cumhurbaşkanımıza, devlete göz dikiyorlarsa, senin çok beğendiğin adamlar yüzünden oldu. Kul hakkı yedin. Bu senin alnından silinmeyecek. Bir de koskoca Galatasaray camiasını bağlıyorsun. Aziz Yıldırım'ı yemek isteyenler içerisinde sen de varsın. Ergenekon, Balyoz hepsinde vardın. Bu işin medya ayağının en büyük sözcüsü sendin. İnsanlar yaptıklarıyla sorumludur. Önce FETÖ'yü yücelteceksin, sonra çökerteceksin! Futbolda temizlik lazım. İnşallah Allah senin gibileri de basından temizler.