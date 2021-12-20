4. kez dünyanın en büyüğü VakıfBank

VakıfBank, 2021 FIVB Kadınlar Kulüpler Dünya Şampiyonası finalinde İtalyan ekibi Imoco Volley Conegliano’yu 3-2 yendi. Sarı-siyahlılar tarihinde 4. kez zafere ulaşarak bu turnuvayı dünyada en çok kazanan ekip olma rekorunu geliştirdi. Dünya şampiyonu olarak 10. uluslararası kupasını kazanan VakıfBank, "Türkiye'nin uluslararası alanda en çok kupa kazanan takımı" unvanını da perçinlemiş oldu. VakıfBank Genel Müdürü ve Spor Kulübü Başkanı Abdi Serdar Üstünsalih: “Kızlarımız tarih yazmaya devam ediyor. Türk kadını her şeyin en iyisini yapabileceğini bir kez daha gösterdi. Bu şampiyonluğu her zaman olduğu gibi milletimize ve ülkemize ithaf ediyoruz” dedi.

Türkiye’nin uluslararası alanda en çok kupa kazanan takımı VakıfBank Spor Kulübü tarihi bir başarıya daha imza atarak 2021 FIVB Kadınlar Kulüpler Dünya Şampiyonası’nda şampiyonluğa ulaştı. Final maçında Imoco Volley Conegliano’yu, 3-2 yenen sarı-siyahlılar 4. kez dünyanın en büyüğü oldu. FIVB Kadınlar Dünya Kulüpler Şampiyonası’nı dünyada en çok kazanan takım olan VakıfBank, dördüncü şampiyonluğu ile birlikte kendisine ait olan rekoru da geliştirdi.

İlk seti 25-15, 3. seti 25-22 alan VakıfBank, karar setinde rakibine 7 sayı vererek karşılaşmayı 3-2 kazandı. Sarı-siyahlılarda Isabelle Haak 28 sayıyla takımının en skorer oyuncusu olurken; Chiaka Ogbogu 15, Gabi 12, Zehra Güneş 10 sayıyla çift hanelere ulaştı. VakıfBank’a sayılarıyla galibiyette katkı veren diğer isimler 8 sayıyla Michelle Bartsch-Hackley, 3 sayıyla Cansu Özbay ve 1 sayıyla Buket Gülübay oldu.

Turnuvadaki performansıyla VakıfBank’ın İsveçli yıldızı Isabelle Haak en değerli oyuncu seçildi. Haak aynı zamanda en iyi pasör çaprazı ödülünün de sahibi olurken; VakıfBank’tan Gabi turnuvanın en iyi smaçörü; Zehra Güneş ise en iyi orta oyuncusu oldu. Böylece turnuvanın ‘Rüya Takımı’nda 3 VakıfBank oyuncusu yer aldı.

Abdi Serdar Üstünsalih: “Bu şampiyonluğu her zaman olduğu gibi milletimize ve ülkemize ithaf ediyoruz.”

Tarihi başarının ardından açıklama yapan VakıfBank Genel Müdürü ve Spor Kulübü Başkanı Abdi Serdar Üstünsalih, “Kendi ülkemizde, başkentimizde dünya şampiyonluğuna ulaşmanın mutluluğunu yaşıyoruz. Emeği geçen tüm oyuncularımıza, antrenörlerimize, kulüp çalışanlarımıza, yönetici arkadaşlarıma ve VakıfBank camiasına teşekkür ediyorum. Bu muhteşem organizasyon için de başta Türkiye Voleybol Federasyonu Başkanı Mehmet Akif Üstündağ olmak üzere emeği geçen herkese şükranlarımı sunarım. Kıymetli rakibimiz Fenerbahçe Opet’i de bronz madalyasından ötürü tebrik ederim. Ankara seyircisi ve yüreği bizimle atan, bizim için dua eden tüm destekçilerimize de ayrıca şükranlarımı sunuyorum. Hem 35. sezon açılımızda hem de şampiyona öncesi yaptığımız toplantımızda VakıfBank Spor Kulübü olarak 5 kupa hedeflediğimizi, bunlardan ilkini Şampiyonlar Kupası’nı alarak gerçekleştirdiğimizi belirtmiş, geriye 4 kupa kaldı demiştik. Bugün burada dünya şampiyonluğuna 4. kez ulaşarak bu hedefimize giden yolda ikinci etabı da tamamlamış olduk. Ayrıca dünya şampiyonluğundaki rekorumuzu da geliştirdik. Kızlarımız tarih yazmaya devam ediyor. Türk kadını her şeyin en iyisini yapabileceğini bir kez daha gösterdi. Hepsinin eline, emeğine sağlık. Bu şampiyonluğu her zaman olduğu gibi milletimize ve ülkemize ithaf ediyoruz. Ülkemize nice gururlar yaşatmaya devam edeceğiz” ifadelerini kullandı.

VAKIFBANK’IN DÜNYA ŞAMPİYONLUKLARI

2013,2017,2018,2021

IMOCO VOLLEY CONEGLIANO - VAKIFBANK:

SALON: Ankara Spor Salonu

HAKEMLER: Oleynik Vladimir, Kovar Vlastimil

IMOCO VOLLEY CONEGLIANO: Kathryn Plummer 10, Megan Courtney 4, Robin De Kruijf 6, Rafaela Folie 2, Hristina Vuchkova 6, Joanna Wolosz 1, Miryam Sylla 7, Paola Egonu 35

VAKIFBANK: Buket Gülübay 1, Cansu Özbay 3, Chiaka Ogbogu 15, Gabi 12, Isabelle Haak 28, Michelle Bartsch-Hackley 8, Zehra Güneş 10

SETLER: 15-25, 25-22, 22-25, 25-22,

SET SÜRELERİ: 96 dakika (23’, 23’, 27’, 23’)