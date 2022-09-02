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SPOR TURNUVALARI VE ATÖLYE ÇALIŞMALARINA YOĞUN İLGİ

İSTANBUL 02.09.2022, 21:56
SPOR TURNUVALARI VE ATÖLYE ÇALIŞMALARINA YOĞUN İLGİ
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Spor turnuvaları kapsamında düzenlenen; sokak basketbolu, ayak tenisi ve tavla turnuvalarında yeteneklerini sergileyen vatandaşlar aynı zamanda kıyasıya mücadele ediyor.

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