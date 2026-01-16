Soğuk havaların kalp sağlığı üzerindeki etkilerine dikkat çeken Kardiyoloji ve İç Hastalıkları Uzmanı Prof. Dr. Nevrez Koylan, kış aylarında kalp krizi ve damar hastalıkları riskinin belirgin şekilde arttığını söyledi.

İSTANBUL (İGFA) -Kış aylarında acil servislere başvuruların artmasının önemli nedenlerinden birinin ani ve yoğun fiziksel eforlar olduğuna dikkat çeken Kardiyoloji ve İç Hastalıkları Uzmanı Prof. Dr. Nevrez Koylan, özellikle kar küreme gibi aktivitelerin kalp üzerinde ciddi yük oluşturduğunu vurguladı.

Prof. Dr. Koylan, soğuk havalarda vücudun iç ısısını koruyabilmek için cilde yakın damarları daralttığını belirterek, 'Bu durum hayati organları sıcak tutmaya yardımcı olsa da kan dolaşımını zorlaştırır. Damarların büzüşmesi tansiyonun yükselmesine neden olurken, kalbin daha hızlı ve güçlü çalışması kalp kasının oksijen ihtiyacını artırır. Ayrıca soğuk havayla birlikte kanın akışkanlığının azalması pıhtılaşma riskini yükseltir. Bu riskler herkesi ilgilendirse de özellikle kalp hastaları, yaşlılar ve sigara kullanan kişiler için çok daha tehlikelidir' dedi.

İŞTE KIŞ AYLARINDA KALBİ KORUMAK İÇİN ÖNEMLİ ÖNERİLER

Prof. Dr. Nevrez Koylan, kış mevsiminde kalp sağlığını korumak için dikkat edilmesi gereken önemli noktaları şöyle sıraladı:

1. Sabah saatlerinde temkinli olun: Soğuk kış sabahlarında ani hareketlerden kaçınılmalı, vücudun ısınması için zamana ihtiyaç duyulmalıdır.

2. Beslenme düzenine dikkat edin: Ağır ve yağlı yiyeceklerden kaçınılmalı; sebze, meyve ve sağlıklı yağların ağırlıkta olduğu bir beslenme tarzı benimsenmelidir.

3. Alkol tüketimini sınırlandırın: Alkol geçici bir sıcaklık hissi verse de vücudun daha hızlı ısı kaybetmesine neden olur.

4. Kat kat giyinin: Tek parça kalın kıyafetler yerine, teri emen iç katmanlar ve rüzgârı kesen dış giysiler tercih edilmeli; bere ve atkı kullanımı ihmal edilmemelidir.

5. Egzersizi kontrollü yapın: Çok soğuk havalarda açık alan egzersizlerinden kaçınılmalı, mümkünse kapalı alanlarda spor yapılmalıdır.

6. Aşılarınızı ihmal etmeyin: Grip ve zatürre gibi enfeksiyonlar kalbin iş yükünü artırdığı için aşılar zamanında yaptırılmalıdır.

7. İlaç kullanımını aksatmayın: Kış aylarında değişen yaşam koşulları tansiyon ve kolesterol değerlerini etkileyebilir. Bu nedenle doktor tarafından verilen ilaçlar düzenli kullanılmalıdır.