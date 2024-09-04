Kontakt lens kullanımı her geçen gün artıyor. Yeni teknoloji lenslerin gözlük kullanımına göre konforlu olduğunu ancak hijyen kurallarına dikkat edilmediğinde ciddi komplikasyonlara yol açabildiği belirtildi. İSTANBUL (İGFA) - Göz Hastalıkları Uzmanı Op. Dr. Burcu Usta Uslu, “Göz doktoruna danışılmadan kontakt lens kullanımına başlanmamalı. Doğru lens ölçülerinin yanı sıra gözde lens kullanımına engel bir durum ya da lensten önce tedavi edilmesi gereken bir rahatsızlığın olup olmadığının belirlenmesi önemli” dedi.

LENS KULLANIMINA MUTLAKA GÖZ DOKTORU KONTROLÜNDE BAŞLANMALI

Göz yapısının uygunluğunun yanı sıra, gözlük ihtiyacına eşlik eden veya potansiyel göz hastalıkları riskleri kontrol edilmeli gerektiğini ifade eden Op. Dr. Uslu, "Lens kullanma eğitiminin alınması kıymetli. Lensler dikkatli ve özenli kullanıldığında yaşam kalitesini önemli ölçüde artırır. Lensleri, el hijyenine ve genel hijyen kurallarına uyarak kullanmak çok önemli. Lensi takıp çıkarırken lensin formuna ve yönüne dikkat edilmeli" dedi.

Lensin tanımlanmış kullanım süresine mutlaka uyulması gerektiğini belirten Op. dr. Uslu, "Lens için önerilen total kullanım süresi aşılmamalı. Lens kullananlar yılda 2 kez yani 6 ayda bir göz doktoruna muayene olmalı. Kontakt lensin yaratabileceği oküler yüzey değişiklikleri takibi için muayene hayati önem taşıyor" diye konuştu.