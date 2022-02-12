Muhalefet Zirvesi; 6 Parti Liderinin masasında Türkiye gündemi...

CHP lideri Kemal Kılıçdaroğlu, İYİ Parti Meral Akşener, Saadet Partisi lideri Temel Karamollaoğlu, Gelecek Partisi lideri Ahmet Davutoğlu, DEVA Partisi lideri Ali Babacan ve Demokrat Parti lideri Gültekin Uysal, Ankara Ahlatlıbel'deki Çankaya Belediyesi Tesisleri'nde buluştu.

CHP lideri Kılıçdaroğlu, toplantıya makam araçlarıyla ayrı ayrı gelen genel başkanları ev sahibi olarak dışarıda karşıladı.

Toplantı öncesinde 6 lider birlikte fotoğraf çektirdi. Fotoğrafın ardından liderlerin akşam yemeği eşliğindeki toplantısı başladı.

Güçlendirilmiş parlamenter sistemin ana gündem maddesi olduğu toplantı sonrası ortak bir basın açıklaması yerine yazılı açıklama yapılması bekleniyor.



Basına kapalı olarak gerçekleşen toplantıya ilişkin ilk görüntüler paylaşıldı.

Buluşmadan paylaşılan kareyi Ahmet Arif'in dizleriyle yorumlayan CHP lideri Kılıçdaroğlu'nun danışmanı Ömer Topsakal, fotoğrafa "Kaç bin yıllık hasretimin koncası, gözlerinden, gözlerinden öperim, bir umudum sende, anlıyor musun?" notunu düştü.

CHP Genel Başkan Yardımcısı Veli Ağbaba, "6 lider, demokrasi için, kardeşlik ve dayanışma için toplandı" ifadesini kullandı.

CHP Genel Başkan Yardımcısı Muharrem Erkek, tarihi buluşmadan ilk kareleri, "Türkiye’nin demokratik hukuk devletine kavuşması ve dolayısıyla aydınlık yarınları için atılmış büyük bir adım” diye yorumladı.

CHP İzmir Milletvekili Tuncay Özkan, liderlerin buluşmasından fotoğrafları paylaşarak “Türk siyasi hayatında hiçbir şey eskisi gibi olmayacak. Geliyor gelmekte olan” ifadelerini kullandı.

CHP İstanbul İl Başkanı Canan Kaftancıoğlu da liderlerin yuvarlak masa etrafındaki fotoğrafını “Rant ortaklığı değil, ilke ortaklığı…” notuyla paylaştı.

Meral Akşener'in basın danışmanı Murat İde, “33 yıllık gazeteciliğim bana diyor ki; bu akşamdan sonra hiçbir şey eskisi gibi olmayacak” dedi.

İyi Parti İzmir Milletvekili, Genel Başkan Başdanışmanı Aytun Çıray, "Sn. Meral Akşener'in İyi Parti'yi kurması ilk kırılmadır... 2.si Sn. Kemal Kılıçdaroğlu ile Millet İttifakı'nın inşasına giden yolun döşenmesi... 3.sü İstanbul'un kazanılmasıdır. Her biri bir öncekinin sonucudur. Ve biz süreçte ittifakın kristal vazo gibi dikkat istediğini öğrendik!" dedi.

DEVA Partisi İstanbul Milletvekili Mustafa Yeneroğlu, "Ya herkesi tehdit eden otoriter rejimin daha fazla kurumsallaştırılması ya da herkesin huzurunu temin edecek özgürlükçü demokratik bir sistemin inşası... Bu sorumluluk bilincini simgeleyen bu fotoğraf değerli..." dedi.

Gelecek Partisi Genel Başkan Yardımcısı Mustafa Gözel de “Sn. Davutoğlu nezdinde Gelecek Partisi, ülkenin içinde bulunduğu kriz ortamından kurtulabilmesi, toplumun hiçbir kesiminin kaybetmediği, kazanımların korunduğu, kimsenin kimseden rövanş almadığı âdil bir düzen kurulabilmesi gayreti ile ülke menfaatine olan her masada olacaktır” açıklamasında bulundu.

Demokrat Parti Genel Başkan Yardımcısı Bülent Şahinalp, “Her şey daha güzel olacak!” dedi.

Devamı gelecek...