Ekrem İmamoğlu'nun YSK'ya hakaret davası ertelendi
YSK başkan ve üyelerine hakaret ettiği iddiasıyla İstanbul Büyükşehir Belediyesi Başkanı Ekrem İmamoğlu hakkında açılan davanın ilk duruşması bugün görüldü.. İmamoğlu’nun avukatlarının reddi hakim talebi reddedildi. Duruşma 21 Eylül'e ertelendi.
Yüksek Seçim Kurulu (YSK) Başkan ve Üyelerine hakaret ettiği iddiasıyla hakkında dava açılan İstanbul Büyükşehir Belediyesi Başkanı Ekrem İmamoğlu’nun ilk duruşması bugün yapıldı. İmamoğlu'nun yargılandığı dava, bugün Anadolu 7. Asliye Ceza Mahkemesi’nde görüldü. Duruşma öncesinde İmamoğlu'na destek için yüzlerce kiyşi adliyeye geldi. Güvenlik önlemi alınan Adliye'de davanın görüleceği duruşma salonunun önüne barikat kurulması nedeniyle kısa süreli arbede yaşandı.
Duruşmada Ekrem İmamoğlu'nun avukatlarının reddi hakim talebi reddedildi. Mahkeme, duruşmayı 21 Eylül'e erteledi.
SİYASİ YASAK İSTENİYOR
İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB) Başkanı Ekrem İmamoğlu'nun YSK başkan ve üyelerine hakaret ettiği iddiasıyla yargılandığı davada mütalaasını açıklayan savcı, hapis cezasının yanında İmamoğlu hakkında 'siyasi yasak' anlamına gelen TCK’daki 53. maddenin uygulanmasını da istemişti.
DAVA NEDEN AÇILMIŞTI?
İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, 4 Kasım 2019 tarihinde, İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu’nun Avrupa Konseyi Yerel ve Bölgesel Yönetimler Kongresi’nde yapmış olduğu konuşmasından dolayı, “Avrupa Parlamentosu’na gidip, Türkiye’yi şikâyet eden ahmağa söylüyorum, bunun bedelini bu millet sana ödetecek” ifadelerini kullanmıştı.
İmamoğlu da Soylu’nun bu sözlerine ilişkin gazetecilerin sorusu üzerine, “31 Mart’ta seçimi iptal edenler, dünyada, Avrupa’da onların gözünde nereye düştüğümüze baksınlar. 31 Mart’ta seçimi iptal edenler ahmaktır, önce oraya bir odaklansın” demişti.
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Ekim 2016
Ekim 2016
Ekim 2016