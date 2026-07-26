Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu'nun da katıldığı Sis Dağı Kültür Şenliği, renkli görüntülere sahne oldu. Karadeniz'in bir çok ilinden gelenler, Sisi Dağı'nda halayın keyfini çıkardı.

TRABZON (İGFA) - Trabzon Büyükşehir Belediye Başkanı Ahmet Metin Genç, Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu ile birlikte Trabzon'un Şalpazarı ilçesinde asırlardır yaşatılan ve bu yıl 205'incisi düzenlenen Sis Dağı Kültür Şenliği'nde binlerce vatandaşla bir araya geldi. Bölgenin en köklü kültürel etkinlikleri arasında yer alan şenliğe Başkan Genç ve Bakan Uraloğlu'nun yanı sıra Trabzon Valisi Tahir Şahin, AK Parti Genel Başkan Yardımcısı ve Trabzon Milletvekili Mustafa Şen, MHP Genel Başkan Yardımcısı İlyas Topsakal, AK Parti Trabzon Milletvekili Vehbi Koç, Trabzon Jandarma Komutanı Tuğgeneral Bahittin Murat Yakın, Trabzon Emniyet Müdürü Ali Loğoğlu, Şalpazarı Belediye Başkanı Refik Kurukız, Akçaabat Belediye Başkanı Osman Nuri Ekim, AK Parti MKYK Üyesi ve önceki dönem Üsküdar Belediye Başkanı Hilmi Türkmen, AK Parti Trabzon İl Başkanı Sezgin Mumcu, AK Parti Trabzon Kadın Kolları Başkanı Ayfer Cihan, AK Parti Gençlik Kolları Başkanı Mahmut Çavuş, ilçe belediye başkanları, siyasi parti temsilcileri, kamu kurumlarının yöneticileri ve çok sayıda vatandaş katıldı. Başkan Genç, Sis Dağı'nın yalnızca coğrafi bir alan olmadığını vurgulayarak, 'Sis Dağı sadece coğrafi olarak bir dağ değildir. Sis Dağı, Türklüğün nişanesi olan bir dağdır. 2 bin 182 metre rakımda al bayrağımızın ilelebet dalgalandığı ve dalgalanmaya devam edeceği kutlu bir mekandır. İşte bu nedenle bu buluşmalar çok kıymetlidir. Seçim döneminde Ağasar meydanında Belediye Başkanımızla birlikte bir söz vermiştik. 'Ağasar'a ne yapsak azdır, Ağasar'a ne yapsak yakışır' demiştik. Göreve gelir gelmez de çalışmaya başladık. Su ve elektrik sorunlarına el attık. Su sorununu büyük ölçüde çözüyoruz. Kalan kısımları da bu yıl içerisinde inşallah tamamlayacağız. İnşallah verdiğimiz söz doğrultusunda Ağasar'ı doğalgazla buluşturacağız. Allah bunu da bizlere nasip etsin' dedi.

TÜRKİYE ATEŞ ÇEMBERİ İÇERİSİNDE İSTİKRARINI KORUYOR

Başkan Genç, Türkiye'nin çevresindeki gelişmelere dikkat çekerek, 'Bugün Türkiye'nin kuzeyinde savaş var mı? Var. Ukrayna-Rusya Savaşı devam ediyor. Güneyimizde savaş var mı? Var. Katil ve soykırımcı İsrail, Filistin'de kardeşlerimize zulmetmeye devam ediyor. Doğumuzda İran'a yönelik tehditler ve saldırılar yaşandı. Batımızda ise emperyal güçler yüz yıl önce olduğu gibi yine tehditkar politikalarını sürdürüyor. Peki bütün bunların ortasında ne var? Tam bir istikrar abidesi olan Türkiye Cumhuriyeti var. Bu güçlü duruşun arkasında kararlı, basiretli, cesaretli ve ömrünü milletine adamış Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan vardır. Allah kendisini başımızdan eksik etmesin. Aynı şekilde tam bağımsız Türkiye yürüyüşünde Cumhurbaşkanımızın yol arkadaşı olan Cumhur İttifakı'nın kıymetli lideri Sayın Dr. Devlet Bahçeli de bu güçlü iradenin önemli bir parçasıdır. Ben buradan, etrafı adeta ateş çemberiyle çevrili bir coğrafyada ülkesini dimdik ayakta tutan, gerektiğinde emperyal güçlere 'Dur' diyebilen Cumhurbaşkanımıza ve Sayın Devlet Bahçeli'ye, 2 bin 182 metrede dalgalanan al bayrağımızın gölgesinden şükranlarımı, saygılarımı ve sevgilerimi gönderiyorum. İnşallah onların öncülüğünde tam bağımsız Türkiye yürüyüşümüz devam edecektir. İşte bunun için Sis Dağı önemlidir. Sis Dağı'nda horonla bir araya gelmek, el ele tutuşmak önemlidir. Bu buluşmalar sadece birlik ve beraberliğimizin değil, aynı zamanda bütün dünyaya verdiğimiz güçlü bir mesajın ifadesidir. Bugün Sis Dağı'ndan bütün dünyaya sesleniyoruz: Bu kadim topraklarda al bayrağımızın gölgesinde ilelebet Türk devleti olarak yaşamaya ve yaşatmaya devam edeceğiz. 205'incisini kutladığımız bu anlamlı şenlik vesilesiyle, bu güzel topraklara hizmet eden ve şehadete yürüyen bütün şehitlerimizi rahmetle anıyor, kahraman gazilerimizi minnet ve saygıyla selamlıyorum' şeklinde konuştu.

YAYLALAR TÜRK MİLLETİNİN HAFIZASIDIR

MHP Genel Başkan Yardımcısı İlyas Topsakal ise, yaylaların Türk milletinin kültürel hafızasını yaşatan önemli mekanlar olduğunu belirterek, 'Devletlerin de insanlar gibi kırılma anları vardır. Her devlet doğar, büyür, gelişir; ancak tarihin belirli dönemlerinde önemli sınavlarla karşılaşır. İşte o zamanlarda devlet aklı, irfan sahibi insanlarda tecelli eder. Bu insanlar kimi zaman siyasette, kimi zaman devlet yönetiminde, kimi zaman da sizler gibi milletin içinde ortaya çıkar. İşte bu mekanlar, bu irfan geleneğinin ve köklü devlet anlayışının yaşatıldığı yerlerdir. Özellikle yaylalarımız, Türk milletinin hafızasını, medeniyetini ve kültürünü geleceğe taşıyan en önemli mekanlardır. Bizim medeniyet iddiamız sadece Sis Dağı ile sınırlı değildir. Altaylar'dan başlayan yolculuğumuzla Turan coğrafyasını, Azerbaycan'ı, Türkmenistan'ı, Irak'ı, Suriye'yi, Libya'yı, Anadolu'yu, Kafkaslar'ı ve Balkanlar'ı aynı kültür anlayışıyla ilmek ilmek işlemiş büyük bir milletiz. Bu ruh sadece burada değil, gönül coğrafyamızın her köşesinde yaşamaya ve yaşatılmaya devam etmektedir' diye konuştu.

TÜRKİYE'Yİ SAVAŞA ÇEKEMEDİLER

AK Parti Genel Başkan Yardımcısı ve Trabzon Milletvekili Mustafa Şen, 'Birinci önceliğimiz, ülkemizin güvenliğidir. Başımıza füze yağmaması, bomba düşmemesi en önemli meseledir. Bunu da Cumhur İttifakı olarak başarıyla sağladığımızı düşünüyorum. Bizi savaşa çekemediler. Sayın Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan ve Sayın Devlet Bahçeli buna izin vermediler. Bu süreç, ortak akılla ve büyük devlet tecrübesiyle yönetildi. Türkiye'nin savaşa sürüklenmesine de, savaşın ülkemize sıçramasına da müsaade edilmedi. Allah kendilerinden razı olsun. İkinci konu ise hizmetlerdir. Bu yollar yapılacak. Doğalgaz da gelecek. Kentsel dönüşüm de başladı. Süreci yakından takip ediyorum ve çalışmaların başladığını biliyorum. Diğer ilçelerimizde olduğu gibi burada da ihtiyaç duyulan yatırımları ve projeleri hayata geçirmek için çalışmalarımızı sürdüreceğiz' şeklinde konuştu.

ÇOK ÖNEMLİ HİZMETLERİ HAYATA GEÇİRDİK

Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu, 'Sis Dağı ve Karadeniz yayla şenlikleri sadece bir horonla, sadece tereyağıyla ya da sadece bir yayla etkinliği olarak tarif edilemez. Bu buluşmalar; Karadeniz insanımızın, Türk evladının yaşam tarzının 2 bin rakımlardan tüm Türkiye'ye ve dünyaya anlatıldığı, kültürümüzün yaşatıldığı önemli bir buluşmadır. Elbette bu organizasyonun düzenlenmesi çok kıymetlidir ancak bundan daha kıymetlisi siz değerli hemşehrilerimizin, kardeşlerimizin buraya sahip çıkması ve katılım göstermesidir. Bugün burada Trabzon'umuzun yanı sıra Giresun'dan, Gümüşhane'den, Bayburt'tan, Rize'den ve Karadeniz'in farklı şehirlerinden gelen kardeşlerimiz var. Hatta Antalya'dan, Muğla'dan gelen misafirlerimiz de aramızda. Hemşehrimiz olan veya olmayan tüm kardeşlerimize buradan tekrar hoş geldiniz diyorum. Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan'ın liderliğinde, Cumhur İttifakı olarak ve devlet büyüğümüz Sayın Devlet Bahçeli'nin güçlü desteğiyle çok önemli hizmetleri hayata geçirdik. Artık vatandaşımız, ortaya konulan her talebin karşılık bulacağına inanıyor. Bir talep varsa, onun mutlaka yerine getirileceğine olan güven artmıştır. Eskiden vatandaşlarımız, 'Toplanan vergiler nereye gidiyor, bu kaynaklar nasıl kullanılıyor?' diye soruyordu. Bugün ise 'Bu kadar hizmeti yapmak için bu kaynakları nasıl buluyorsunuz?' diye soruyor. Allah razı olsun. Biz iyi niyetle yola çıktığımızda Rabbim bereket veriyor. Sizlerin taleplerini de imkanlar ölçüsünde tek tek hayata geçiriyoruz' diye konuştu.