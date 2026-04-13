Sinocare, 93. Çin Uluslararası Tıbbi Ekipman Fuarı'nda (CMEF) 'Küresel Sağlık İçin Lider Dijital Sağlık Hizmetleri' teması altında en son gelişmelerini sundu. En yeni teknolojileri, entegre çözümleri ve stratejik ortaklıkları bir araya getiren şirket, kronik hastalık yönetimini küresel ölçekte yeniden tanımlama konusundaki kararlılığını ortaya koydu.

PRNewswire / ŞANGHAY (İGFA) - Sinocare, giyilebilir cihazlar, ev izleme, birinci basamak sağlık hizmetleri ve klinik ortamları kapsayan kapsamlı bir dijital ekosistemini tanıttı.

TAM KAPSAMLI DİJİTAL SAĞLIK HİZMETLERİ EKOSİSTEMİ OLUŞTURMA

Ön planda, tescilli üçüncü nesil biyosensör teknolojisine sahip sürekli glikoz izleme (CGM) portföyü yer almaktadır. Bu cihazlar, yapay zeka destekli analizler sayesinde öngörüsel uyarılar, trend tahminleri ve kişiselleştirilmiş müdahaleler sunarak 15 güne kadar gerçek zamanlı izleme imkanı sağlar. CE-MDR kapsamında sertifikalandırılan ilk Çinli CGM markası olan Sinocare, Avrupa, Güneydoğu Asya ve Orta Doğu'da büyümeye devam ediyor.

Buna ek olarak glikoz, kan basıncı, ürik asit, lipitler ve ketonları kapsayan bir 'Kişisel Avuç İçi Laboratuvarı' test paketi de sunulmaktadır. Yapay zeka destekli veri entegrasyonu ve otomatik risk uyarıları sayesinde, bu çözümler sürekli, akıllı ve görselleştirilmiş evde sağlık yönetimini geliştirir.

Sinocare, birinci basamak sağlık hizmetleri ve klinik ortamlar için non-invaziv diyabet riski taraması (AGEscan), taşınabilir çok işlevli analiz cihazları ve HbA1c sistemlerini içeren entegre çözümler sundu. Bu platformlar, toplum kliniklerinde, eczanelerde ve sağlık merkezlerinde standartlaştırılmış testlerin yapılmasını mümkün kılarak erişilebilirliği artırmakta ve kademeli sağlık hizmet sunumunu desteklemektedir.

EKOSİSTEM GENİŞLEMESİ İÇİN STRATEJİK ORTAKLIKLAR

CMEF sırasında Sinocare, ekosistem yaklaşımını güçlendirmek için iki büyük ortaklık duyurdu:

JD Health ile işbirliği yaparak test, yeniden satın alma ve uzun vadeli yönetimi bir araya getiren kapalı döngü bir model oluşturmak.

Meituan Healthcare ile yapılan ortaklık, çok kanallı dağıtım ve halk sağlığı girişimleri yoluyla erişimi genişletmeyi amaçlamaktadır.

Bu işbirlikleri, Sinocare'in ürün, veri, hizmet ve kanal alanlarındaki yetkinliklerini güçlendiriyor.

ÇİN LİDERLİĞİNDEN KÜRESEL ETKİYE

Sinocare, uzman sunumları aracılığıyla hastaneden eve, izlemeden müdahaleye kadar tam döngülü kronik hastalık yönetimine ilişkin içgörülerini paylaştı. CGM tabanlı veri sistemleri, diyabet tedavisini deneyim temelli bir yaklaşımdan veri odaklı bir hassasiyet düzeyine taşımaya yardımcı oluyor.

Şirket ayrıca, yapılandırılmış hastalık tersine çevirme süreçlerini mümkün kılmak amacıyla tıbbi beslenme, akıllı izleme ve davranışsal desteği bir araya getiren MIT yoğun müdahale modelini tanıttı.

Sinocare, bugün dünyanın en büyük dört kan şekeri ölçüm cihazı üreticisi arasında yer almakta ve 187 ülkede 25 milyondan fazla kullanıcıya hizmet vermektedir. Gelecekte de dünya çapında akıllı, hassas ve yaşam döngüsü temelli bir kronik hastalık yönetimi çağını başlatmak için yapay zeka ve biyosensör teknolojilerinden yararlanmaya devam edecektir.