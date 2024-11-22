Sinemaseverleri bugün vizyona girecek yeni filmler bekliyor.

İSTANBUL (İGFA) - Vizyondaki filmlerin yanı sıra Amerikalı senarist ve yönetmen Damien Leone’nin imzasını taşıyan korku filmi Terrifier 3, Noel arifesinde huzur içinde uykuya dalan Miles County'nin hiçbir şeyden haberi olmayan sakinlerinin başına gelenleri konu ediniyor. Noel Arifesi, Art the Clown’un geri dönmesiyle kabusa dönüşüyor. Gerilim ve korkunun doruklara çıktığı bu filmde sinemaseverler, hayatta kalmak için savaşan kasaba halkı ve Art the Clown arasında soluksuz bir mücadeleye tanık olacak.

Senaristliğini ve yönetmenliğini Cüneyt İnay’ın yaptığı komedi filmi Geniş Aile 4: Cevahir & Ulvi, yolları ayrılmışken kendilerini yine beklenmedik olayların içerisinde bulup bir araya gelen Cevahir ve Ulvi'nin hikayesini konu ediniyor. Yıllarca birlikte türlü maceraya atılan Ulvi ve Cevahir'in yolları ayrılmıştır. Ancak Ulvi'nin başına gelen bir olay onların yeniden bir araya gelmesini sağlar. Kasaplık mesleğine katılan Ulvi, büyükbaş yerine köyün ileri gelenlerini doğrayınca, onun karıştığı cinayeti Cevahir çözmeye çalışır.

Haftanın fantastik müzikal filmi Wicked, yeşil tenli bir kadının Oz Büyücüsü tarafından Batı'nın kötü cadısı haline gelmesinin hikayesini konu ediniyor. Elphaba ile Glinda, fantastik Oz Ülkesi'ndeki Shiz Üniversitesi'nde öğrenciyken tanışırlar. İkisini dostluğu, Muhteşem Oz Büyücüsü ile karşılaşmalarından sonra dönüm noktasına ulaşır ve farklı yöne savrulurlar. Popüler olma arzusunda olan Glida, güç tarafından baştan çıkarılırken, Elphaba’nın çevresindekilere sadık kalmaya kararlığı kendisini beklenmedik olayların içinde bulmasına neden olur. Oz’da yaşadıkları olağanüstü maceraların onların yazgılarını bambaşka bir şekilde tamamlamalarına neden olur.

Çocukların ve animasyon tutkunlarının ilgisini çekecek %100 Kurt (100% Wolf), kurt yerine köpeğe dönüşen bir kurt adamın hikayesini konu ediniyor. Kendisini küçümseyen amcasının köpeğe dönüşmesi ile ondan daha da nefret edeceğine inanan Freddy, hayatının en kötü zamanlarını yaşadığı düşünmeye başlar. Freddy, hayatının daha fazla kötüye gidemeyeceğini düşünürken, kendisini köpek hapishanesinde bulur. Hapishaneden kaçmanın yolunu arayan Freddy, yüzde yüz kurt olduğunu kanıtlayabilecek midir?

Onur Buldu, Ege Kökenli ve Bülent Şakrak’lı oyuncu kadrosuyla vizyona girecek haftanın komedi filmlerinden Paranoya, Muntazam adlı bir gazetecinin paranoyası nedeniyle başına açtığı komik ve tuhaf olayları konu ediniyor. Gazeteci olan Muntazam, üniversite öğrencisiyken yazdığı bir şiir nedeniyle hapse atılır. Parmaklıklar ardındayken babasının cenazesine katılamamasından dolayı Muntazam’ın paranoyası başlar. Bu durum onun başına tuhaf işlerin açılmasına neden olur.

Ali Adnan Özgür yönetmenliğinde vizyona girecek haftanın bir diğer komedi filmi Dünya Varmış, dünya üzerindeki tüm yaşamın sonunu getirecek olan salgının yayılmasından 24 saat öncesinde başlıyor. Kendilerine "Kadimler" adını veren, her şeyi önceden bilen gizli bir oluşum, dünyanın sonunu getirecek bir salgının öncesinde, sadece seçilmiş kişilerin yaşamlarını sürdürebilecekleri bir sığınak inşa eder. Bu sığınak otelde konaklayanlar, heyecan ve gizem dolu günler yaşar.

Haftanın aksiyon filmlerinden Siyah Kanarya (Canary Black), kaçırılan kocasını kurtarmak için teröristler tarafından kendi ülkesine ihanet etmesi için şantaj yapılan Avery Graves'in hikayesini konu ediniyor. Avery Graves, CIA’in en yetenekli ajanlarından biridir. Kocası teröristler tarafından kaçırılınca, onu kurtarmak için ülkesine ihanet etmek zorunda kalır. Ekibinden ayrılmasının ardından Avery, kocasının kaçıranların istediği istihbaratı bulmak için yeraltı dünyasındaki bağlantılarını kullanır. Kendisini ölümcül bir yarışın içinde bulan Avery, keskin eğitim ve vahşi dövüş becerilerine güvenmek zorundadır.