Sinemaseverleri bugün vizyona girecek yeni filmler bekliyor.İSTANBUL (İGFA) - Vizyondaki filmlerin yanı sıra Şevket Çoruh, Timur Acar, Murat Akkoyunlu’dan oluşan başrolleriyle çok beğenilen Çakallarla Dans serisinin yeni filmi Çakallarla Dans 7, bir güzellik yarışmasının organizasyonunda görev almak için İzmir’e giden ekibin yaşadığı maceraları konu ediniyor. Güzellik yarışmasında kızların kostümleri üzerinde çok sayıda ham pırlantanın bulunması ortalığı karıştırır. Kral Mustafa’nın düzenlediği yarışma, aslında yurt dışı ile gerçekleştireceği ham pırlanta ticaretinin kılıfıdır. Bulduğu pırlantaları ele geçiren Nalan, Çakalların da desteği ile Mustafa’nın krallığını temelinden sarsar.

Haftanın animasyon filmlerinden Nasreddin Hoca 3: Kadim Medeniyetler, antik medeniyetlerde zaman yolculuğu yapan Nasreddin Hoca ve genç dostlarının maceralarını konu ediniyor. Geçmişin izlerini keşfetmek isteyen Nasreddin Hoca ve genç dostları, eski bir medeniyetin kalıntılarını ziyaret ederken kendilerini sürükleyici bir zaman yolculuğunda bulurlar. Tarihi medeniyetlere yolculuk yapan Nasreddin Hoca ve genç dostları, genç Prens Balcan ve amcasının oğlu Tarhun arasındaki krallık mücadelesinin içine düşerler. Onlar, zorlu sınavlardan geçerek, Balcan’ın doğru seçimler yapmasını ve adil bir kral olmasını sağlamak için çabalarlar.

Justin Routt’un yönetmen koltuğunda oturduğu Armor, bir teslimat sırasında pusuya düşürülen bir baba ve oğlunun hikayesini konu ediyor. James milyonlarca doları bankalar arasında taşıyan zırhlı bir güvenlik görevlisidir. Rook liderliğindeki br hırsız ekibi, aracı ele geçirmek için plan yapar. Zırhlı aracı kuşatan ekip, James ve oğlu Casey’i eski bir köprüde köşeye sıkışır. Araç suya düşme tehlikesiyle karşı karşıyadır ve saldırganlar içeri girmeden James’in çok az vakti vardır. James, oğlunun hayatını kurtarmak için tüm yeteneklerini sonuna kadar zorlayacaktır.

Christopher Nolan’ın ödüllü filmi Yıldızlararası (Interstellar), yeniden vizyona giriyor. Teknik bilgisi ve becerisi yüksek olan Cooper, geniş mısır tarlalarında çiftçilik yaparak geçinmektedir; amacı iki çocuğuna güvenli bir hayat sunmaktır. Onlarla yaşayan Büyükbaba Donald çocuklara göz kulak olurken, henüz 10 yaşındaki kızı Murph şaşırtıcı bir zekaya sahiptir. Geçmişte bıraktığı biliminsanı kariyerini özleyen Cooper'un karşısına bir gün beklenmedik bir teklif çıkar ve ailesinin, dahası insanlığın güvenliği için zorlu bir karar alması gerekir...

Güney Kore’nin ülke sınırlarını aşan üne sahip grubu BTS’nin lideri Kim Nam-joon ya da sahne adıyla RM’yi konu edinen RM: Right People, Wrong Place, izleyicileri albüm yolculuğuna çıkartıyor. BTS'in lideri RM, ikinci solo albümü "Right Place, Wrong Person"ın yazım ve prodüksiyonuyla geçen sekiz ay boyunca bize stüdyosunun ve kalbinin kapılarını açıyor.

Mehmet Ali Tugay yönetmenliğinde vizyona girecek haftanın diğer korku filmi Vebal, eski karısı tarafından büyü yapılan bir adamın başından geçenleri konu ediniyor. Eski kocası Metin’in evliliğini engellemek isteyen Nazlı, bu amaçla büyü yaptırır. Bu durum üzerine Metin ve müstakbel eşi Zeynep, beklenmedik olaylar yaşamaya başlar. Başlarına gelenlerden kurtulmak isteyen Metin, arkadaşı Mustafa’dan yardım ister. Mustafa’nın önerisiyle köyün cami hocasına gitmeleriyle cinlerden kurtulmak için mücadeleye başlarlar.