Sinemaseverleri bugün vizyona girecek birbirinden farklı türde yerli ve yabancı filmler bekliyor.İSTANBUL (İGFA) - Vizyondaki filmlerin yanı sıra haftanın komedi filmlerinden Temel: Sümela'nın Şifresi Yeniden, sevdiği kızın babasının gözüne girmek için çabalarken kendisini beklenmedik olayların içerisinde bulan Temel'in hikayesini konu ediniyor. Fadime’nin babasının gözüne girmek isteyen Temel, Trabzonspor’u desteklemek için hamsirone yapar. Ancak o bunun iyi bir şeye yol açacağını düşünürken, talihsiz bir kaza sonucu hamsirone Trabzonspor otobüsüne çarpar ve işler karışır. Temel, ortağı Dursun ile birlikte durumu düzeltmeye çalışırken kendisini trajikomik olayların içerisinde bulur.

Çocukların ve animasyon tutkunlarının beğenisini kazanacak Köpek Adam (Dog Man), yapılan bir ameliyatla sadık bir köpek ve onun polis memuru sahibinin birleştirilmesiyle ortaya çıkan Köpek Adam’ın hikayesini konu ediniyor. Korumaya, hizmet etmeye yemin eden Köpek Adam, yeni kimliğini benimseyip şefini etkilemeye çalışır. Ancak bu sırada sinsi kötü Kedi Petey korkunç bir plan yapmaktadır. Petey, kendisini klonlayarak yavru kedi Nil Petey’i yaratarak suç becerisini ikiye katlar. Ancak Lil Petey, Köpek Adam ile beklenmedik bir bağ kurunca işler karışır.

Senaristliğini ve yönetmenliğini Drew Hancock’un üstlendiği Kusursuz Arkadaş (Companion), izleyicileri yeni bir aşk hikayesini deneyimlemeye davet ediyor. Senaryosunu Hancock, Zach Cregger ve "Barbarian"ın diğer yapımcıları, Roy Lee, Raphael Margules, J.D. Lifshitz ile birlikte kaleme aldığı film, bir milyarderin ölümü, Iris ve arkadaşları için göl kenarındaki malikânesine yaptıkları bir hafta sonu gezisi sırasında ortaya çıkan olayları anlatıyor.

Levent Onan yönetmenliğinde vizyona girecek yerli romantik komedi Aşkın Dünkü Çocukları, 70’li yıllardan günümüze taşan buruk bir aşk hikayesini dönemin toplumsal konularıyla harmanlayarak anlatıyor. Film, çocukluk aşkı İsabel ile yıllar önce ayrı düşen, zamanla inatçı, aksi ve yalnız bir adama dönüşen Arif’in hayatına giren Gürcü çocuk Nodiko’nun etkisiyle gelişen pozitif değişimine odaklanıyor.

Ralph Fiennes, Juliette Binoche ve Charlie Plummer’dan oluşan başrolleriyle dikkat çeken Uberto Pasolini imzalı Dönüş (The Return), modern bir Odysseus hikayesini konu ediniyor. Kral Odysseus, 20 yıllık yokluğun ardından bitkin ve tanınmaz bir halde Ithaca kıyılarına vurur. Karısı Penelope artık kendi evinde bir mahkumdur ve yeni bir koca, yeni bir kral seçme konusunda hırslı talipleri tarafından taciz edilmektedir. Babasız büyüyen oğulları Telemachus, onu krallık arayışlarında engel olarak gören taliplerin elinde ölümle karşı karşıya kalır. Odysseus, kaybettiği her şeyi geri kazanmak için içindeki gücü yeniden bulmak zorundadır…