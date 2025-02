Sinemaseverleri bugün vizyona girecek birbirinden farklı türde yerli ve yabancı filmler bekliyor.İSTANBUL (İGFA) - Vizyondaki filmlerin yanı sıra Mustafa Kotan yönetmenliğinde vizyona girecek Aşk Sadece Bir An, arkadaşının yerine taksiye çıktığı gün hayatının aşkı Hayal ile tanışan Rüzgar'ın geçmişinin, ikilinin arasındaki aşkı çıkmaza sokmasıyla gelişen olayları anlatıyor. Hayal’in ailesi, Rüzgar’ın katil olduğuna inanır ve onların ilişkisine izin vermez. Rüzgar, Hayal’in babası tarafından kızıyla görüşmemesi için tehdit edilse de o, sevdiği kadından vazgeçmez. İlişkileri devam ederken Rüzgar katıldığı motosiklet yarışında kaza yaparak yoğum bakıma kaldırılır. Bu durumu fırsat bilen Hayal’in ailesi kızlarını başka bir şehre götürür. Ancak onların yolu yeniden kesişecektir…

Haftanın fantastik aksiyon filmlerinden Kaptan Amerika: Cesur Yeni Dünya (Captain America: Brave New World), Kaptan Amerika'nın maceralarını konu ediniyor. Amerika Birleşik Devletleri'nin yeni Başkanı Thaddeus Ross ile tanıştıktan kısa bir süre sonra Kaptan Amerika olarak da bilinen Sam Wilson, kendisini devasa bir uluslararası olayın tam ortasında bulur. Operasyonun gerçek dehası tüm dünyayı ateşe vermeden önce Sam Wilson zamana karşı amansız bir savaşa girişir…

Haftanın komedi filmlerinden C Takımı 2, 30 yıldır arkadaş olan "C Takımı"nın devam filmi olarak İstanbul'u terk etmek zorunda kalan ekibin Kastamonu'da yaşadıklarını konu ediniyor. Orhan’ın adamlarından kaçan ekip, kendilerini Elazığ’ın “Fenk” kasabasında mahsur halde bulur. Acımasız ve cimri bir ağa olarak bilinen Murtaza Ağa’nın gözlerden uzak çiftliğine sığınan ekip, geçimlerini sağlamak için çalışmaya başlar. Tam her şey normale dönerken Abdi’nin karısı Neriman’dan gelen bir telefon onların çiftlikten kaçıp, Kastamonu’ya gitmesine neden olur. Ancak giderken Murtaza Ağa’nın parasını çalıp, kızını kaçırırlar.

Michael Morris yönetmenliğinde vizyona girecek haftanın romantik komedi filmi Bridget Jones Onun İçin Çıldırıyor (Bridget Jones: Mad About the Boy), kocasının ölümünün ardından flört piyasasına geri dönen Bridget Jones’un hikayesini konu ediniyor. Artık elli yaşında olan Bridget Jones, sonunda hayatında biraz şans yakaladı. Senarist olarak harika bir işi, babasız da olsa küçük bir ailesi ve ardından yeni bir erkek arkadaşı var. Ama hayatında sorun yaratan tek şey sevgilisinin kendisinden yirmi yaş daha genç olması değil...

Çocukların ve animasyon tutkunlarının ilgisini çekecek animasyon filmi Kutup Köpekleri 2, Kuzey Kutup Bölgesi’nin sevimli kasabası Taigasville’de Swifty, P.B, Jade ve dostlarının yeni macerasını konu ediniyor. Tuhaf liderleri Otto ile bir görevdeyken, Puffinler gizemli bir antik put keşfederler. Farkında olmadan, onun vahşi güçlerini serbest bırakırlar. Tüylü kahramanlar, kaosu evcilleştirmek ve uyumu yeniden sağlamak için eğlenceli bir göreve atılmalıdır…

Haftanın bir diğer animasyon filmi Zatonya:Yeni Dünya, kendilerini bilmedikleri bir dünyanın içerisinde bulan bir grup insanın yaşadıklarını konu ediniyor. Zatonya, hareketli ve huzurlu bir kasabadır ta ki mucid Sırrı Usta yeni icadıyla yanlışlıkla boyutlar arası bir kapı açana kadar. Kasaba bir anda neon ışıklı, dev gökdelenlerle çevrili olan bu dünyaya dönüşür. Gelecekten geldiğini iddia eden Heymen adında gizemli birinin ortaya çıkmasıyla işler daha da karışır. Kendi dünyalarına dönmek ve tarihlerini korumak için mücadele eden ekip, Sırrı Usta’nın liderliğinde zorlu bir maceraya atılır.