İstanbul'da sanatçı Simay Kışlaoğlu'nun 30 Ekim’e kadar devam edecek olan “Zamansız Yüzler” adlı sergisi sanatseverler tarafından ilgi görüyor.İSTANBUL (İGFA) - 'Zamansız Yüzler' sergisi, kadın karakterinin gücünü ve zamansızlığını vurgulayan yağlı boya portrelerle dolu bir yolculuk sunuyor.

Simay Kışlaoğlu’nun ilham kaynağı, İtalyan ressamlarının ünlü eserlerini çağdaş bir bakış açısıyla yorumlayarak geçmişi günümüze taşıyan güçlü kadın portrelerinden oluşuyor.

Serginin ana teması, kadınların içsel güçlerini, dayanıklılıklarını ve zarafetlerini sanatsal bir dille ifade etmek. Her bir tablo, izleyicilere kadınların zamansız karakterini derinlemesine hissettirecek ve modern dünyada onların yerini yeniden düşünmelerine ilham verecek.

Sergi, İstanbul'da Colesium Acarkent Sitesi’nde 30 Ekim 2024 tarihine kadar ziyaret edilebilecek.