Rusya; Ukrayna savaşında verdiği kaybı ilk kez açıkladı: 498 Rus askeri öldü

Ukrayna'ya saldırarak Savaş başlatan Rusya kaybını ilk kez açıkladı. Rusya Savunma Bakanlığı, yedinci gününü tamamlayan Ukrayna işgalinde 498 askerinin öldüğünü bildirdi.

Rusya Savunma Bakanlığı, Ukrayna'da 498 Rus askerinin öldüğünü duyurdu. Bakanlık, işgalin başladığı günden bu yana 1597 Rus askerinin de yaralandığını açıkladı. Rusya bu açıklamayla, Ukrayna'daki asker kaybına dair ilk kez sayı vermiş oldu.

Rusya Savunma Bakanlığı, Ukrayna tarafındaysa 2 bin 780'den fazla asker ve 'milliyetçinin' öldüğünü, yaklaşık 3 bin 700 de yaralı olduğunu belirtti.