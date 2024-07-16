Yaz aylarının kavurucu sıcakları, insanların serinleme ihtiyacını artırırken, klima kullanımı da bu dönemde zirve yapıyor. Klima kullanımıyla birlikte ortaya çıkan sağlık sorunları, kullanıcıların dikkat etmesi gereken önemli konulardan biri haline geliyor.Yaz aylarında baş gösteren kavurucu sıcaklarla birlikte vatandaşların serinleme ihtiyacını karşılayan klimalar, aynı zamanda sağlık problemlerine de yol açıyor.

Konu hakkında Herkes Duysun'a açıklamalarda bulunan Dr. Alper Özkutlu, “Klimaların yanlış kullanımı sonucunda klima çarpması gibi sağlık sorunları meydana gelebilir. Klimayı olması gerekenden daha düşük ısıda çalıştırmak yanlış kullanımlardan birisidir.” dedi.

Klima ile fazla soğutulmuş odada kalındığında, vücudun ısı değişikliklerine uyum sağlayabilmek için ekstra bir çaba sarf etmek durumunda kaldığını kaydeden Özkutlu, “Bu durumun sonucu baş ağrısı, halsizlik, baş dönmesi ve vücut ısısında dengesizlikler ortaya çıkabilir. Klimalı odanın ortalama neminin %50 civarında olması gerekir. Klima kullanımına bağlı nem seviyesi düştüğünde ortamın kuruması, gözlerde ve üst solunum yollarında tahrişe neden olabilir. Nem seviyesinin bozulması, vücutta sıvı açığına yol açar. Buna bağlı olarak gözlerde ve ağızda kuruluk, susuzluk hissi gibi belirtiler ortaya çıkabilir. Klimadan gelen havanın doğrudan vücuda yönlendirilmemesi gerekir. Klima karşısında uzun süre durulması şiddetli kas ağrılarına ve halk arasında ‘yel girmesi’ diye tabir edilen, bel ve boyun tutulmalarına neden olabilir.” şeklinde konuştu

Özkutlu ayrıca, “Klima filtrelerinin düzenli olarak temizlenmesi ve değiştirilmesi gerekir. Aksi halde klima ciddi akciğer enfeksiyonlarına sebebiyet verebilir.” dedi.

Klima çarpmalarına karşı alınabilecek önlemleri de sıralayan Özkutlu, “Ortam sıcaklığını çok düşürmeden çalıştırmak, iki saatte bir odayı havalandırmak, bol sıvı tüketmek, ateş yükselmesi durumunda ateş düşürücü içmek gerekir. Klima çarpması belirtileri üst solunum yolu enfeksiyonu belirtileri ile çok karıştığı için şikayetlerin uzaması durumunda doktora başvurulmalıdır.” ifadelerini kullandı.