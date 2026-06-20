Muratpaşa Belediye Başkanı Ümit Uysal, belediyenin Fikret Otyam Sergi Salonu'nda düzenlenen 'Sessiz Kalan Evler' adlı kişisel resim sergisinin açılışını gerçekleştirdi.

ANTALYA (İGFA) - Muratpaşa Belediyesi Fikret Otyam Sergi Salonu, ressam ve Grafik-Fotoğraf Öğretmeni Fatoş Cehiz'in 'Sessiz Kalan Evler' adlı kişisel resim sergisine ev sahipliği yaptı. Renklerin, dokuların ve anıların izini süren eserlerden oluşan serginin açılışını Başkan Uysal gerçekleştirdi.

Açılışta konuşma yapan Başkan Uysal, kentlerin yalnızca fiziksel yapılarıyla değil, kültürel ve sanatsal birikimleriyle de anlam kazandığını belirtti. Uysal, 'Şehri şehir yapan kavramlar vitrinler, ışıklı sokaklar değil; şehri şehir yapan oradaki estetik derinlik, oradaki insanların düşünce zenginliği, algı zenginliği ve bunu toplumla paylaşmalarıdır' dedi. Sanata katkılarından dolayı sanatçı Fatoş Cehiz'e teşekkür eden Uysal konuşmasında, kültür ve sanat üretiminin kent yaşamını zenginleştiren en önemli değerlerden biri olduğunu vurguladı.

Eski yapıların, çatlamış duvarların ve zamanın izlerini taşıyan mekanların hikayelerini yağlı boya eserlerine yansıtan Fatoş Cehiz, sergisinde geçmişin izlerini estetik bir bakış açısıyla sanatseverlerle buluşturdu. Sanatçının farklı kentlerde açtığı sergilerden seçilen çalışmaların da yer aldığı sergi, ziyaretçilerden beğeni topladı.