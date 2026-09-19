İstanbul'un tarihî dokusu içinde, yaklaşık bin 600 yıllık geçmişi ve benzersiz atmosferi ile geçmişten günümüze uzanan Şerefiye Sarnıcı, 1 TL giriş ücretiyle kapılarını açtı. Kampanya her gün 10.00 -18.00 saatleri arasında geçerlidir.

İSTANBUL (İGFA) - Kültür AŞ işletmesindeki Şerefiye Sarnıcı, Türkiye Cumhuriyeti vatandaşlarını 1 TL giriş ücretiyle ağırlıyor. İstanbul'un tarihî mirasının önemli yapılarından biri olan Şerefiye Sarnıcı, bu uygulamayla birlikte daha fazla vatandaşın Şerefiye Sarnıcı'nı ziyaret etmesine imkân sağlayacak.

Kültürel mirasın daha geniş kitlelerle buluşmasına katkı sağlayan 1 TL'lik giriş uygulaması, yerli ziyaretçilerin tarihî yapılara erişimini kolaylaştırırken Şerefiye Sarnıcı'nı daha fazla vatandaşla buluşturacak.

*Uygulamadan yararlanmak isteyen ziyaretçilerimizin, giriş alanında T.C. kimlik kartlarını ibraz etmeleri yeterlidir.