Şerefiye Sarnıcı, Seçkin Pirim'in 'Dün ile Bugün' sergisine ve Ezgi Barhan'ın performansına ev sahipliği yaptı. Sarnıçta her cuma, cumartesi ve pazar günleri düzenlenen 'Derinden Gelen Sesler' konserleri sanatseverlerle buluşmaya devam ediyor.

İSTANBUL (İGFA) - İstanbul Büyükşehir Belediyesi Kültür AŞ'ye bağlı olan Şerefiye Sarnıcı, Uluslararası sanatçı Seçkin Pirim'in 'Dün ile Bugün' sergisi ve sarnıcın muhteşem akustiğinde gerçekleşen 'Derinden Gelen Sesler' konserlerine ev sahipliği yapıyor. 'Derinden Gelen Sesler' konserleri her cuma, cumartesi ve pazar günü Şerefiye Sarnıcı'nın eşsiz atmosferinde gerçekleşiyor.

ŞEREFİYE SARNICI'NDA 'DÜN İLE BUGÜN' SERGİSİNE MÜZİK EŞLİK ETTİ

Şerefiye Sarnıcı'nda, Seçkin Pirim'in 'Dün ile Bugün' sergisi kapsamında; eserlerin hikâyeleri ve serginin kapsamı katılımcılarla paylaşıldı.

Sergi gezisinin ardından ise akustik müziğin özgün yorumcularından Ezgi Barhan, 'Suyun Sesine Karışan Şarkılar' başlıklı performansıyla dinleyicilerle buluştu. 1600 yıllık sarnıcın eşsiz akustiğinde gerçekleşen performans, gecenin sanat ve müziği bir araya getiren atmosferini tamamladı. Tarih ile sanatın harmanlandığı bu özel gece, Şerefiye Sarnıcı'nın eşsiz atmosferinde izleyicilere geçmişten bugüne uzanan unutulmaz bir kültür ve sanat deneyimi yaşattı. 'Derinden Gelen Sesler' ile Şerefiye Sarnıcı, her hafta farklı müzik türlerini tarihi atmosferiyle buluşturarak süreklilik taşıyan bir müzik deneyimine ev sahipliği yapmaya devam edecek.