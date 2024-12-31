Kurulduğu günden bu yana yapmış olduğu çeşitli etkinliklerle Konya Kültürüne hayat veren , Konya’yı tanıtan Selçukya Kültür Sanat Derneği 42 Şair Yazara imza günü düzenleyerek Ankara ve Isparta Kitap Fuarına damga vurdu.KONYA (İGFA) - Selçukya Kültür Sanat Derneği Başkanı Av.Fatma Şeref Polat konuyla alakalı yapmış olduğu açıklamada ;Dernek olarak geçtiğimiz ay Denizli’de düzenlenen Kitap Fuarından sonra Ankara ve Isparta’da düzenlenen kitap fuarına 42 Konyalı yazarla katılarak şehrimizi en iyi şekilde gayret ettik.Gerek derneğimizin bünyesinde kurulan (SKY) Selçukya Kültür Sanat Yayınevi’nden kitaplarını yayımlayan arkadaşlarımız gerekse Konya kültür sanat camiasına eserleriyle katkıda bulunan yazar arkadaşlarımızdan oluşan 42 isimi dernek standımızda ağırlayarak şehrimizin ve şehrimizin edebi eserlerini başka illerde tanıtma fırsatı bulduk ve çok olumlu geri dönüşler aldık ifadelerine yer verdi.

Selçukya Kültür Sanat Derneği olarak düzenlemiş olduğumuz şiir akşamları Konya’da ve ülke çapında bir ilke imza attıklarını belirten Başkan Polat ,dernek olarak konusunda uzman isimlerin katıldığı konferans,öğrenci yazar buluşmaları, geziler ve dernek bünyesinde kurduğumuz Selçukya Kültür Sanat Yayınevi ile bu şehre ve bu şehrin kültürüne hizmet etmeye devam edeceğiz dedi.