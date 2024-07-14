Medya ve Hukuk Çalışmaları Derneği'nin (MLSA) Free Web Turkey projesi kapsamında hazırlanan İnternet Sansürü Raporu’na göre 2023 yılında Türkiye'de 219 bin 59 URL’ye getirilen erişim engelinden 221'i cemaat ve tarikatların adının karıştığı haberlere ait.İSTANBUL (İGFA) -Medya ve Hukuk Çalışmaları Derneği'nin (MLSA) Free Web Turkey projesi kapsamında hazırlanan İnternet Sansürü Raporu’nu paylaştı.

2023 yılında Türkiye'de 219 bin 59 URL’ye erişim engeli getirildiğini raporlayan MLSA, erişim engeli getirilen URL'lerin 221 tanesi ise cemaat ve tarikatların adının karıştığı haberlere ait olduğunu kaydetti.

Söz konusu rapor, İstanbul Taksim'deki otelde gerçekleştirilen lansman ile duyuruldu.

Euro News'in aktardığı MLSA'nın raporuna göre, 14 bin 680 yayınlanan habere erişim engeli getirilirken, raporda erişim engeli getirilen haberlerdeki "öznelerin" ağırlıklı olarak "kamu görevlileri" olduğu belirtildi. Raporda 2023 yılında 5.881 haber ile en çok "yolsuzluk ve usulsüzlük" konularındaki haberlerin engellendiği belirtildi.

"Yolsuzluk ve usulsüzlük" konularına ilişkin 5 bin 881 haber arasındaki 3 bin 192 haberde "kamu görevlilerinin" ilgili suçu işlediği öne sürüldü.

"Kadın ve çocuklara karşı işlenen suçları" kapsayan 2 bin 256 haber erişim engeline takılırken, "örgütsel suçlar" konusunda engellen haber sayısı ise bin 733 oldu. Engellendiği belirtilen 14 bin 680 haberin 5 bin 150'si "kamu görevlileri" ile ilgili olurken, AK Parti'ye yakın kişi ve organizasyonlarına ilişkin 2 bin 575 haberin engellediği raporda ifade edildi.

Raporda ayrıca "Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ve ailesi" hakkında da yayınlanmış 854 haberin engellendiği kaydedildi.