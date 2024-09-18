Şanlıurfa'da yaşayan 6 yaşındaki Perşin ve 3 yaşındaki Şerdil isimli kardeşler, Akdeniz Anemisi (Talasemi) hastalığı nedeniyle yaşadıkları zorlu sürecin ardından Yeni Yüzyıl Üniversitesi Gaziosmanpaşa Hastanesi’nde gerçekleştirilen kemik iliği nakli ile sağlıklarına kavuştu.

Kardeşlerin tedavisini gerçekleştirerek sağlığa kavuşturan Çocuk Hematolojisi ve Onkolojisi Uzmanı Prof. Dr. Barış Malbora, çocukların durumuyla ilgili yaptığı açıklamada, her iki kardeşin de hastalığının ciddi bir tedavi gerektiğinden, Şerdil’in ablası donör olurken, Perşin için TÜRKÖK aracılığıyla uygun bir donör bulunduğundan bahsetti.

Kemik iliği nakli, kan hastalıklarının tedavisinde önemli bir yöntem olup, uygun donörlerin bulunması süreci genellikle zorlu geçmektedir. Şerdil ve Perşin’in başarılı bir şekilde nakil sürecinden geçmeleri, ailenin ve sağlık ekiplerinin büyük bir mutluluk kaynağı oldu. Aile, hastane personeline ve donörlere teşekkür ederek, çocuklarının sağlığına kavuşmasından dolayı ne kadar mutlu olduklarını ifade ederken herkesi kök hücre bağışı konusunda hassasiyete davet etti ve "çocuklarımız sağlıkla hayatlarına devam etmesi için bu hepimizin görevidir." diye konuştu.

Yeni Yüzyıl Üniversitesi Gaziosmanpaşa Hastanesi, uzman kadrosu ve modern sağlık altyapısıyla hastalarına en iyi hizmeti sunmayı hedeflemektedir. Kemik iliği nakli konusunda uzmanlaşmış ekip, benzer durumdaki hastaların tedavisinde önemli bir rol oynamaya devam ederken hastalıktan sağlığa, hüzünden sevince dönen hikayelere vesile oluyor.

Bu başarılı nakil ile birlikte, Şerdil ve Perşin’in hayatlarının normalleşmesi ve sağlıklı bir yaşam sürmeleri hedefi gerçekleşmiş oldu. Anne Mehtap Tüney ve Baba Abdülkadir Tüney çocuklarının sağlıklı olmasından dolayı mutluluklarını ifade ederken gözyaşlarını tutamadı.