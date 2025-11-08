Türk Cerrahi Derneği, Roche İlaç Türkiye'nin katkılarıyla meme kanserinde farkındalığı artırmak amacıyla ilk eğitim etkinliğini Şanlıurfa'da gerçekleştirdi. Uzmanlar, erken tanının hastalığın seyrini değiştirdiğine dikkat çekti.

ŞANLIURFA (İGFA) - Türkiye'de kadınlarda en sık görülen kanser türü olan meme kanseri, her yıl binlerce kadının yaşamını etkiliyor. Sağlık Bakanlığı verilerine göre, tanı konulan her dört kadın kanserinden biri meme kanseri olurken, vakaların yalnızca yüzde 45,5'i hastalık yayılmadan erken evrede tespit edilebiliyor. Erken tanı konan hastalarda beş yıllık sağkalım oranı ise yüzde 99'a kadar çıkıyor.

Bu tabloya dikkat çekmek amacıyla Türk Cerrahi Derneği, Roche İlaç Türkiye'nin katkılarıyla düzenlenen 'Meme Kanseri Farkındalık ve Tarama Oranlarını Artırma Eğitim Programı' kapsamında ilk halk etkinliğini 7 Kasım'da Şanlıurfa Necmettin Cevheri Kültür ve Gösteri Merkezi'nde gerçekleştirdi. Etkinlikte kadınlarda erken tanı bilincinin artırılması ve tarama oranlarının yükseltilmesi hedeflendi.

Programa Şanlıurfa İl Sağlık Müdürlüğü Halk Sağlığı Sorumlusu Dr. İbrahim Halil Seysenbek, Türk Cerrahi Derneği Yönetim Kurulu Üyesi Dr. Güldeniz Karadeniz Çakmak ve Derneğin 2. Başkanı Prof. Dr. Ali Uzunköy katıldı.

'ERKEN TANI SAYESİNDE KONTROL ALTINA ALINABİLİR BİR HASTALIK'

Dr. Güldeniz Karadeniz Çakmak, Türkiye'de 40 yaş üstü kadınların yüzde 71'inin hiç mamografi çektirmediğini belirterek, erken tanının hayat kurtardığını vurgulayarak, 'Meme kanseri artık erken tanı sayesinde kontrol altına alınabilir ve tedavi edilebilir bir hastalık. Kendi kendine muayene, mamografi taramaları ve düzenli doktor kontrolleri ihmal edilmemeli.' dedi.

Prof. Dr. Ali Uzunköy, erken tanı ve gelişen tedavi yöntemlerinin başarı oranını artırdığına dikkat çekerek, 'Meme kanseri, erken tanı ve doğru tedaviyle en yüksek iyileşme oranına sahip hastalıklardan biri. Kadınların bedenlerini tanıması ve değişiklikleri fark ettiğinde zaman kaybetmeden uzmana başvurması çok önemli.' diye konuştu.

Dr. İbrahim Halil Seysenbek ise Şanlıurfa'da yürütülen tarama çalışmalarına değindi. Dr. Seysenbek, 'Kent genelinde ücretsiz tarama programlarımızı daha fazla kadına ulaştırmak için çalışıyoruz. 40 yaşından itibaren her kadının düzenli mamografi yaptırması, erken tanı açısından hayati önem taşıyor.' dedi.

Farkındalık etkinliği, katılımcılara erken tanının önemini hatırlatarak meme kanseriyle mücadelede toplumsal bilincin güçlendirilmesine katkı sundu.