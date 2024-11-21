Akbank ve Turkcell Dijital İş Servisleri ana sponsorluğu ile Netoloji Yazılım platin sponsorluğu ve Impacta partnerliğinde gerçekleştirilen Sanayide Dönüşüm Buluşmaları'nın üçüncüsü gerçekleştirildi.GAZİANTEP (İGFA) - Organize Sanayi Bölgeleri Üst Kuruluşu (OSBÜK) ile Gaziantep OSB, Gaziantep Oğuzeli OSB, İslahiye OSB ve Nizip OSB ev sahipliğinde gerçekleştirilen etkinlik serisiyle, sanayicilerin dijital dönüşüm süreçlerinin hızlandırılarak dijitalleşmenin iş yapış süreçlerine uyarlanabilmesi hedefleniyor.

Organize Sanayi Bölgeleri Üst Kuruluşu (OSBÜK) ile Gaziantep OSB, Gaziantep Oğuzeli OSB, İslahiye OSB ve Nizip OSB ev sahipliğinde düzenlenen Sanayide Dönüşüm Buluşmalarının üçüncüsü, Gaziantep'te gerçekleşti.

Bölgenin önde gelen sanayicilerinin katılımıyla gerçekleşen etkinlikte, sanayide sürdürülebilir finansmanın önemi ve finansal işlemlerde dijitalizasyon, sanayide dijitalleşme ve dijital iş servisleri ve iş akışlarında verimlilik, zaman ve maliyet üçgeninde kodsuz çözümler gibi konular masaya yatırıldı.

Gaziantep'te düzenlenen Sanayide Dönüşüm Buluşmalarında konuşan Organize Sanayi Bölgeleri Üst Kuruluşu (OSBÜK) Yönetim Kurulu Başkan Vekili Cengiz Şimşek, Türkiye'nin yarım asrı aşan planlı sanayi alanları tecrübesiyle sanayi ülkesi olma yolunda önemli adımlar atmayı sürdürdüğünü kaydetti.

67 binden fazla fabrikada 2,6 milyonu aşan istihdam ile organize sanayi bölgelerimiz Türkiye'nin sanayileşmesine kritik katkılar verdiğini belirten Şimşek, "OSBÜK olarak, Türk sanayisinin lokomotifi olan organize sanayi bölgelerimizdeki sanayicilerin dijital dönüşüm süreçlerini hızlandırarak küresel rekabette daha fazla avantaj kazanmalarını istiyoruz. Dijital çağa uyum sağlayanların ve dijitalleşmeyi iş süreçlerine daha hızlı adapte edenlerin yeni pazarlara ve fırsatlara rakiplerinden önce ulaşması kaçınılmaz" diye konuştu.