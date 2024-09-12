İzmit Belediyesi Sanat Akademisi öğrencilerinden Öykü Elvin Tuna ve Ada Mira Sağır, Maltepe Üniversitesi Devlet Konservatuvarını kazanma başarısı gösterdiKOCAELİ (İGFA) - İzmit Belediyesi Sanat Akademisi kentteki yetenekleri gün yüzüne çıkarmaya devam ediyor. Son olarak müzik ölümü öğrencilerinden Öykü Elvin Tuna ve Ada Mira Sağır, Maltepe Üniversitesi Devlet Konservatuvarının 6-10 Eylül tarihinde gerçekleştirdiği yetenek sınavında gurur duyulacak başarılara imza attı. Ada Mira Sağır keman ve koro, Öykü Elvin Tuna ise piyano bölümünü kazanarak kentin gururu olmayı başardılar. Sanat Akademisinin sanata ve sanatçıya dair çalışmaları devam edecek.

Kaynak: igf