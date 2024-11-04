Sakarya Büyükşehir Belediyesi’nin Kasım Kültür-Sanat Etkinlikleri, sinema tutkunları için keyifle geçen bir etkinlikle başladı.

SAKARYA (İGFA) - Sakarya Büyükşehir Belediyesi Kasım Kültür Sanat Takvimi kapsamında Michael Haneke’nin “Beyaz Bant” filmi beyazperdeye yansıdı. Filmin ardından sinema eleştirmeni ve akademisyen Dr. Doğuşcan Göker, katılımcılarla bir araya geldi.

DİKKAT ÇEKİCİ BİR GÖSTERİM

Her sanat takviminde birbirinden değerli sanatçıları, Türkiye’ye yakından tanıdığı önemli isimleri ağırlayan Büyükşehir, Ofis Sanat Merkezi’nde (OSM) sinema duayenlerini dikkat çekici bir gösterim ve söyleşide bir araya getirdi.

Oscar adayı yönetmen Michael Haneke’nin filmi Beyaz Bant (Das Weiße Band) beyaz perdeye yansıtıldı. Kültür ve Sosyal İşler Dairesi Başkanı Alpay Şirin’in yanı sıra etkinliği çok sayıda sinemasever takip etti.

BÜYÜK BEĞENİ TOPLADI

Haneke’nin toplumsal yapılar, baskı ve faşizmin kökenleri üzerine çarpıcı eleştiriler getiren bu ödüllü yapıtı, izleyenlerin beğenisini kazandı.

Öte yandan, gösterimin konuğu film eleştirmeni ve akademisyen Dr. Doğuşcan Göker olurken, film üzerine söyleşi gerçekleştirdi.

BİZLERE GÜÇLÜ BİR METAFOR SUNUYOR

Dr. Doğuşcan Göker, filmde toplumun şiddet dolu yapısı ve baskısının anlatıldığını ve güçlü bir metafor ortaya koyulduğunu ifade ederek şöyle dedi: “Haneke, Das Weiße Band filminde, şiddet dolu toplum yapısının ve baskının, Almanya’da faşizmin köklerini nasıl oluşturduğuna dair güçlü bir metafor sunuyor.”

BİREYSEL KÖTÜLÜKLER TOPLUMSAL BASKININ YANSIMASI

Göker ayrıca ‘çocuk ve şiddet’ başlığı altında önemli bir mesaj verildiğini ifade ederek, “Nazi ideolojisinin temelinin bu tarz baskıcı ve itaate dayalı toplumlarda atıldığını ima eder. Çocukların gördükleri şiddet ve bastırılmış duygular, gelecekte daha büyük bir şiddet mekanizması içinde ortaya çıkacaktır. Haneke, bireysel kötülüklerin toplumsal baskının bir yansıması olduğunu göstererek, baskıcı toplumların nasıl bir nesil yetiştirdiğini eleştirir” ifadelerini kullandı.

Etkinlik, konuşmacı akademisyen Göker’in katılımcıların sorularını cevaplaması ve günün anısına çekilen fotoğraflarla son buldu.