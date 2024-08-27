Büyükşehir Belediyesi, 17 Ağustos 1999 Depremi’nde hayatını kaybeden Türk Devlet Sanatçısı Ziya Taşkent’e vefa konseri düzenleyecek. İstanbul Devlet Türk Müziği Topluluğu sanatçıları, 28 Ağustos Çarşamba Günü Aziz Duran Parkı içinde Taşkent’in adını taşıyan konser salonunda unutulmaz bir gecenin konuğu olacak.

SAKARYA (İGFA) - Sakarya Büyükşehir Belediyesi Sakarya’nın unutulmaz değeri Ziya Taşkent’i, ismi verilen konser salonunda anacak.

Aziz Duran Parkı içinde yer alan Ziya Taşkent Konser Salonu’nda 28 Ağustos Çarşamba günü bir vefa konseri düzenlenecek.

ZİYA TAŞKENT’İN ESERLERİ

Büyükşehir Belediyesi Kültür ve Sosyal İşler Dairesi Başkanlığı tarafından organize edilen vefa örneği taşıyan gecede İstanbul Devlet Türk Müziği Araştırma ve Uygulama Topluluğu Ses Sanatkârları sahne alacak.

20.30’da başlayacak olan konserde Ziya Taşkent’in unutulmaz, dillere pelesenk olmuş eserleri seslendirilecek ve hayatına dair kesitler paylaşılacak. Ücretsiz olan konserde katılımcıları unutulmaz bir akşam bekliyor.

“TÜM HEMŞERİLERİMİZ DAVETLİDİR”

Büyükşehir’den yapılan açıklamada, “Birbirinden güzel Ziya Taşkent eserlerini İstanbul Devlet Türk Müziği Araştırma ve Uygulama Topluluğu Ses Sanatkârlarının yorumuyla hemşerilerimizi buluşturuyoruz. Ziya Taşkent Konser Salonu’nda yapılacak anma konserine tüm hemşerilerimiz davetlidir” denildi.

ZİYA TAŞKENT KİMDİR?

1953 yılında Ankara Radyosu'nda başlayan sanat hayatını daha sonra Türkiye Radyo Televizyon Kurumu (TRT) çatısı altında, kesintisiz 45 yıl solist, hoca, besteci ve şef olarak sürdürdü.

1998 yılında, Türkiye Cumhuriyeti Kültür ve Turizm Bakanlığı tarafından Taşkent'e Devlet Sanatçısı unvanı verildi. 17 Ağustos 1999 Marmara Depremi’nde Yalova Çiftlikköy’de vefat etti.