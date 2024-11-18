Sakarya Büyükşehir Belediyesi’nin çocuklara yönelik eğlenceli etkinlikleri kapsamında 20 Kasım Çarşamba günü Sosyal Gelişim Merkezi’nde bir Çocuk Şenliği düzenlenecek.SAKARYA (İGFA) - Sakarya Büyükşehir Belediyesi, birbirinden farklı programlarla çocuklara yöneliketkinlikler düzenliyor, onların yüzünde tebessüm oluyor.

OYUNLAR, ATÖLYELER, ŞARKILAR Son olarak Çocuk Şenliği programıyla minik misafirlerini ağırlamaya hazırlanan Büyükşehir seksek oyunu, çocukça atölyeler ve çocuk şarkıları ile renkli bir programa daha imza atacak.

Oyun, atölye ve şarkıların renklendireceği program, müzisyen ve hikâye anlatıcısı Zeynep Betül Akyıldıztarafından sunulacak.

20 KASIM’DA SGM’DE Etkinlik 20 Kasım Çarşamba günü saat 15.00’da Sosyal Gelişim Merkezi’nde (SGM) gerçekleştirilecek.

Büyükşehir, Sakarya’daki tüm aileleri bu ücretsiz etkinliğe katılmaya davet etti.

