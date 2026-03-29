Sakarya Büyükşehir Belediyesi, kültür sanat etkinlikleri kapsamında geleneksel sanatların en zarif örneklerinden biri olan çiniyi sanatseverlerle buluşturuyor. 'Topraktan Geleneğe 'Çini' adlı sergi, 30 Mart Pazartesi günü saat 14.00'te Ofis Sanat Merkezi'nde kapılarını açacak.

SAKARYA (İGFA) - Sakarya Büyükşehir Belediyesi'nin ev sahipliğinde gerçekleştirilecek sergide, Sakarya Üniversitesi Sanat Tasarım ve Mimarlık Fakültesi Geleneksel Türk Sanatları Bölümü Çini Tasarımı ve Onarımı Anasanat Dalı IV. sınıf öğrencilerinin 2024-2025 eğitim öğretim yılı kapsamında hazırladığı atölye tasarım ve uygulamaları sanatseverlerle buluşacak.

Prof. Dr. Ayşe Üstün ve Arş. Gör. Dr. Emsele Bal koordinatörlüğünde hazırlanan sergide, geleneksel çini sanatının zarif detaylarını yansıtan pano ve evanilerden oluşan özgün eserler yer alacak. Her bir çalışma, köklü bir sanat geleneğini günümüz yorumuyla yeniden anlamlandırarak izleyiciye estetik ve kültürel bir derinlik sunacak.

Ebru Altan, Kübra Acar, Melek İrdem, Nuray Arslan, Nuray Kalay ve Serap Akgöl Aydın'ın el becerileriyle ortaya çıkan eserlerin yer aldığı sergi, çini sanatının estetik ve kültürel zenginliğini ortaya koyacak.