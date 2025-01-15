Sakarya Büyükşehir Belediyesi tarafından düzenlenen programlar ‘Serviks Kanserinde Erken Tanı’ konulu konferansla ile devam ediyor.SAKARYA (İGFA) - SAÜ Kadın Hastalıkları ve Doğum Anabilim Dalı Doç. Dr. Osman Köse’nin katılımıyla 16 Ocak Perşembe günü 13.30’da SGM’de gerçekleştirilecek programa bütün vatandaşlar davet edildi.

Sakarya Büyükşehir Belediyesi Sosyal Gelişim Merkezi’nde düzenlenen eğitim ve konferanslar tüm hızıyla devam ediyor. Bu kapsamda Sakarya İl Sağlık Müdürlüğü ve Büyükşehir Belediyesi ortaklığıyla ‘Serviks Kanserinde Erken Tanı’ konulu konferans Adapazarı Sosyal Gelişim Merkezi’nde (SGM) dinleyiciyle buluşacak.

16 Ocak Perşembe günü gerçekleştirilecek ve saat 13.30’da başlayacak konferansa SAÜ Kadın Hastalıkları ve Doğum Anabilim Dalı öğretim üyesi Doç. Dr. Osman Köse konuşmacı olarak katılacak. Konuyla ilgili yapılan açıklamada, konferansa tüm vatandaşların davetli olduğu ifade edildi.