Sakarya Büyükşehir Belediyesi, yaz sezonunun en büyük festivaline şölen tadında bir konserle başladı. TRT’nin 60. yılına özel seçkin sanatçılardan oluşan koro, müzikseverlere Türk Halk Müziği rüzgarının estiği unutulmaz bir deneyim yaşattı. Sahne ışıklarıyla aydınlanan konser, TRT ekranlarından canlı yayında 85 milyona ulaştı

SAKARYA (İGFA) - Sakarya Büyükşehir Belediyesi, yaz sezonunun en büyük festivaline harika bir konserle başladı. Sakarya Kültür Sanat Festivali, Millet Bahçesi’nde TRT sanatçılarından oluşan dev bir koronun şehir konseriyle misafirlerini ağırlamaya başladı.

60 YILA ÖZEL

TRT’nin kuruluşunun 60. yılına özel Türkiye’nin farklı şehirlerinde konserler veren sanatçı ekibi, oluşturulan dev sahnede binlerce Sakaryalıyla buluştu. Sakaryalı kültür, sanat ve müzik tutkunu binlerce kişi, festivalin ilk gününde Millet Bahçesi’ne akın etti.

Konserde ayrıca Vali Yardımcısı Aslan Avşarbey, Cumhuriyet Başsavcısı Vekili Necattin Öztürk, MHP İl Başkanı Oğuz Alkaş, Erenler Belediye Başkanı Şenol Dinç, TRT Radyo Daire Başkanı Hamit Yaz, AK Parti Sapanca İlçe Başkanı Şafak Başoğlu, AK Parti Adapazarı İlçe Başkanı Samet Çağlayan, Kültür ve Sosyal İşler Dairesi Başkanı Alpay Şirin ve çok sayıda davetli yer aldı.

EŞSİZ ESERLER

Sunuculuğunu Ayfer Durak ve Hakan Urgancı’nın gerçekleştirdiği müzik dolu gecede birbirinden değerli sanatçılar dinleyicilerin kulaklarının pasını sildi.

Şef Mustafa Acar yönetiminde, TRT Türk Sanat Müziği sanatçıları Gürsoy Babaoğlu, Alp Arslan, Şerife Hatun, Esra İçöz, Hüseyin Mustafa Arı, Ayşe Eren, Merve Kayacan ve Fuat Karayavuz sahne aldığı konser Sakaryalı müzikseverlere unutulmaz bir akşam yaşattı.

SAHNE IŞIKLARI GECEYİ AYDINLATTI

TRT Ankara, İstanbul ve İzmir Radyoları Türk Halk Müziği, Türk Sanat Müziği ve Çoksesli Müzikler Müdürlükleri’nde görevli TRT ses ve saz sanatçıları enstrümanları ile sanat dolu geceye eşlik etti.

Konser alanının tıklım-tıklım dolduğu, sahne ışıklarıyla aydınlanan bu özel gece, TRT Müzik ve TRT Türkü televizyonlarından canlı yayında 85 milyon kişinin ekranına taşındı.

İşte Sakarya Kültür Sanat Festivali Hemşehri Buluşmaları takvimi;

Hemşehri Buluşmaları

Rumeli-Balkan Kültür Buluşması

9 Ağustos Cuma / Millet Bahçesi / 19:00

Hemşehri Buluşmaları

Kafkas Kültür Buluşması

10 Ağustos Cumartesi / Millet Bahçesi / 19:00

Hemşehri Buluşmaları

Karadeniz Kültür Buluşması

10 Ağustos Cumartesi / Millet Bahçesi / 21:30

Hemşehri Buluşmaları

Anadolu Kültür Buluşması

11 Ağustos Pazar / Millet Bahçesi / 19:00

Hemşehri Buluşmaları

Yerel Kültür Buluşması

12 Ağustos Pazartesi / Millet Bahçesi / 19:00