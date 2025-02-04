Sakarya Büyükşehir Belediyesi, Şubat kültür etkinlikleri kapsamında sanatseverleri özel bir konserde buluşturuyor. Ünlü sanatçı Ömer Göktepeliler 5 Şubat Çarşamba günü saat 19.00’da Ziya Taşkent Konser Salonu’nda yaylı tanbur konseriyle kulakların pasını silecek.SAKARYA (İGFA) - Sakarya Büyükşehir Belediyesi, Şubat Kültür Takvimi kapsamında sanatseverleri eşsiz dinleti programlarında buluşturuyor.

Yaylı tanburun büyüleyici tınıları

Yarın gerçekleştirilecek konser programında Ömer Göktepeliler, klasik Türk müziğinin zarif enstrümanı yaylı tanbur ile bir müzik resitaline imza atacak.

5 Şubat Çarşamba günü gerçekleştirilecek ve müzikseverlere unutulmaz bir akşam yaşatacak konsere katılım ücretsiz olacak.

“Tüm sanatseverler davetlidir”

Büyükşehir Belediyesi’nden yapılan açıklamada, “Kültür ve sanat etkinlikleri kapsamında5 Şubat Çarşamba günü saat 19.00’da Ziya Taşkent Konser Salonu’nda gerçekleşecek olan bu özel geceye tüm sanatseverler davetlidir” denildi.