Sergi, 21 Kasım Perşembe günü Ofis Sanat Merkezi’nde (OSM)saat: 18.00’da başlayacak ve 15 Aralık’a kadar ziyaretçilere açık olacak.

“İlham Veren Eller” adıyla düzenlenecek karma sergide, her öğretmenin kendi sanatını konuşturduğu toplamda 51 eser sergilenecek.

26 sanatçı öğretmen tarafından özenle hazırlanan birbirinden seçki nresimlerin yer aldığı sergide, öğretmenliği sanata dönüştüren birbirinden güzel eserler görücüye çıkacak.

Sakarya Büyükşehir Belediyesi tarafından Öğretmenler Günü sebebiyle hazırlanan “İlham Veren Eller” resim sergisi 21 Kasım Perşembe günü sanatseverlere kapılarını açacak. SAKARYA (İGFA) - Sakarya Büyükşehir Belediyesi, 24 Kasım Öğretmenler Günü münasebetiyle çok özel bir programa daha imza atıyor.

Sakarya'da “İlham Veren Eller” sergisi Sakarya Büyükşehir Belediyesi tarafından Öğretmenler Günü sebebiyle hazırlanan “İlham Veren Eller” resim sergisi 21 Kasım Perşembe günü sanatseverlere kapılarını açacak