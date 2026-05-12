Sakarya Büyükşehir Belediyesi, Mayıs Kültür Sanat Takvimi özel bir sergiye daha ev sahipliği yapıyor. Sakarya Üniversitesi Sanat Tasarım ve Mimarlık Fakültesi öğrencileri tarafından hazırlanan 'Ortak Zemin' adlı serginin açılışı, OSM'de gerçekleştirildi. Birbirinden değerli 46 eserin yer aldığı sergi 17 Mayıs tarihine kadar ziyaretçilere açık olacak.

Sakarya Üniversitesi Sanat Tasarım ve Mimarlık Fakültesibirinci sınıf ve lisans üstü öğrencileri tarafından hazırlanan 'Ortak Zemin' adlı resim sergisi, sanatseverlerin yoğun ilgisiyle açıldı. Sergide 41 adet resim ve 5 Enstelasyon (yerleştirme sanatı) olmak üzere birbirinden değerli 46 eser yer aldı.

Ofis Sanat Merkezi'nde gerçekleştirilen açılışa, İl Kültür ve Turizm Müdürü Süleyman Acar, Büyükşehir Belediyesi Kültür, Sanat ve Sosyal İşler Dairesi Başkanı Alpay Şirin, SAÜSanat Tasarım ve Mimarlık Fakültesi Resim Bölümü Başkanı Doç. Onur Karaalioğlu, SAÜ Sanat Tasarım ve Mimarlık Fakültesi Resim Bölümü Öğretim Üyesi Prof. Şive Neşe Baydar, öğretim üyeleri ve öğrenciler yer aldı.

Serginin açılış konuşmasını gerçekleştiren SAÜ Sanat Tasarım ve Mimarlık Fakültesi Resim Bölümü Başkanı Doç. Onur Karaalioğlu, 'Sergide yer alan her çalışma uzun bir düşünme sürecinin, teknik arayışın, gözlemin ve bireysel ifade çabasının bir sonucudur. Bu sergide yer alan işler de öğrencilerimizin farklı bakış açılarını, kişisel duyarlılıklarını ve dünyayı algılama biçimlerini yansıtmaktadır. Her eser, kendi içerisinde ayrı bir hikâye, duygu ve araştırma taşımaktadır' diye konuştu.

SAÜ Sanat Tasarım ve Mimarlık Fakültesi Resim Bölümü Öğretim Üyesi Prof. Şive Neşe Baydar ise, '7 yıllık bir aradan sonra Ofis Sanat Merkezi'nde öğrencilerimizin sergisini açmak bizim için büyük bir mutluluk. Öğrencilerimiz burada yan yana gelmeyi ve bir arada olmayı tecrübe ediyorlar. Sanat bunun imkanlarını da sağlayan bir alan. Sanat aynı zamanda farklı bakış açılarının ve dünyaya ele alındığı biçimlerinin paylaşıldığı ve görünür kılındığı bir alan. Ben bu özel sergi için başta Büyükşehir Belediyemiz olmak üzere emeği geçen herkese teşekkür ediyorum' diye konuştu.

