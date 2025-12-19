Sakarya Büyükşehir Belediyesi Kültür ve Sosyal İşler Dairesi Başkanlığı tarafından düzenlenen Aralık Kültür Takvimi yine büyük beğeni toplayan bir tiyatro gösterisiyle devam etti.

SAKARYA (İGFA) - Sakarya Büyükşehir Belediyesi Aralık Kültür Sanat Takvimi kapsamında sahnelenen Fehim Paşa Konağı, tarihi atmosferi, geleneksel tiyatro motifleri ve eğlenceli anlatımıyla SAÜ Kültür ve Kongre Merkezi'nde sanatseverlerden büyük beğeni topladı.

1001 Sanat Tiyatrosu tarafından sahnelenen'Fehim Paşa Konağı' adlı tiyatro oyunu,SAÜ Kültür ve Kongre Merkezi'nde izleyiciyle buluştu ve sanatseverlerden tam not aldı.

1908 yılının eski İstanbul'unda, Sultan Abdülhamit dönemi atmosferinde geçen oyunda; İttihat ve Terakki yanlıları ile istibdatçılar arasındaki mücadele ele alınıyor. Bu tarihsel arka plan içerisinde, Fehim Paşa'nın kızı Mihriban ile eski kabadayı Yedi Bela Rasim'in oğlu Yusuf'un aşkı, sazlı-sözlü, rakslarla zenginleştirilmiş, eğlenceli ve neşeli bir dille sahneye taşınıyor. 'Fehim Paşa Konağı', hikâyesinin yanı sıra orta oyunu, meddah ve gölge oyunu gibi günümüzde unutulmaya yüz tutmuş geleneksel tiyatro motiflerini seyirciyle buluşturmasıyla da dikkat çekti.