Sakarya Büyükşehir Belediyesi “Rahim Ağzı (Serviks) Kanseri Farkındalık Ayı”kapsamında Karaman SAMEK’te düzenlenen seminerde katılımcılara rahim ağzı kanseri, (serviks) kolon kanseri ve meme kanseri konusunda erken teşhis için dikkat edilmesi gerekenleri anlattı.SAKARYA (İGFA) - Sakarya Büyükşehir Belediyesi ve Adapazarı İlçe Sağlık Müdürlüğü tarafındanRahim Ağzı (Serviks) Kanseri Farkındalık Ayı kapsamında program düzenlendi.

Karaman SAMEK’te düzenlenen programda Adapazarı İlçe Sağlık Müdürlüğü’nden Dr. Nur Beste Irak tarafından SAMEK kursiyerlerine rahim ağzı kanseri (Serviks), kolon kanseri ve meme kanseri konusunda bilgiler verildi.

Programda 20 kursiyereücretsiz kolon kanseri tarama testi ve HPVDNA/SMEAR taramatesti yapıldı.

10 KADINA MAMOGRAFİ

Ayrıca 10 kursiyerden oluşan bir grup Kanser Erken Teşhis Tarama ve Eğitim Merkezi’ne (KETEM) götürülerek burada Mamografi çekildi.

Taramalarda, kadınlara kanserde erken tanının önemini ve tedavi yöntemleri konusunda bilgiler aktarıldı.

Büyükşehir Belediyesi tarafından yapılan açıklamada, “Adapazarı İlçe Sağlık Müdürlüğü’yle kadınlara yönelik gerçekleştirdiğimiz rahim ağzı kanseri (Serviks), kolon kanseri ve meme kanseri programımızda bilgilendirmeler yaptık ve ücretsiz tarama testleri yapıldı. Kanserde erken tanının hayati önemini ve tedavi yöntemleri konusunda bilgiler verildi. Unutmamalıyız ki erken teşhis her zaman hayat kurtarır” ifadeleri kullanıldı.