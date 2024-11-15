Sakarya Büyükşehir Belediyesi, 14 Kasım Dünya Diyabet Günü’nde farkındalık oluşturmak için 15 Temmuz Demokrasi Meydanı’nda vatandaşlara şeker ölçümü yaparak diyabetin önlenmesi ve tespiti için önemli bilgiler aktardı.SAKARYA (İGFA) - Sakarya Büyükşehir Belediyesi Sağlık İşleri Daire Başkanlığı 15 Temmuz Demokrasi Meydanı’nda önemli bir farkındalık örneği sergiledi.

DİYABET RİSK HARİTASI

Tıp Merkezi’nde görevli uzman diyabet hemşiresi, diyabet uzmanları ve diyetisyen ekip şeker ölçümü yaptı, vatandaş için risk haritaları çıkardı.

Düzenlenen etkinlikte, gelen vatandaşların kan şekeri ölçümleri yapılarak, diyabet riski taşıyanlar belirlendi.

DİYABET RİSKİ VE BİLİNCİ

Diyabet türleri, doğru beslenme alışkanlıkları ve diyabetle yaşam hakkında bilgiler paylaşılırken, vatandaşlardan gelen sorular uzmanlarca yanıtlandı ve gerek görülen kişiler doktor kontrolüne yönlendirildi.

“DİYABETE KARŞI DESTEĞE DEVAM EDİYORUZ”

Büyükşehirden yapılan açıklamada, “Diyabetten korkmak yerine, düzenli takip ve kontrollerle sağlıklı bir yaşam sürmek mümkün. Diyabet hastalarımıza, tıp merkezimizde uzman dahiliye doktorlarımız, diyetisyenlerimiz ve diyabet hemşirelerimiz ile destek sağlamaya devam ediyoruz” denildi.