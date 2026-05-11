Sakarya Büyükşehir Belediyesi, 'Dünya Çölyak Farkındalık Günü' kapsamında, çölyak hastaları ve aileleriyle bir araya geldi.

SAKARYA (İGFA) - Sakarya Büyükşehir Belediyesi'nin 'Dünya Çölyak Farkındalık Günü' kapsamında düzenlediği buluşmada çölyak hastaları ve aileleri bir araya geldi. Demokrasi Meydanı'nda hizmete alınan Çölyak Dostu Ürün Satış Noktasının ürün çeşitliliği ve uygun fiyat avantajından memnuniyet duyduklarını ifade eden vatandaşlar, 'İlk kez birisi bizi gördü' sözleriyle Başkan Yusuf Alemdar'a teşekkür etti.

Sosyal Hizmetler Dairesi Başkanlığı tarafından düzenlenen programa Büyükşehir Belediyesi Başkanvekili Burak Erken, Sakarya'da ikamet eden çölyak hastaları ve yakınları katıldı.

Geçtiğimiz yıl düzenlenen buluşmada Başkan Yusuf Alemdar, çölyak hastalarından gelen talepleri dinlemiş ve hızla Demokrasi Meydanı'nda ÇölyakDostu Ürün Satış Noktasını hizmete almıştı.

Bu buluşmada çölyak hastaları zengin ve kaliteli ürün çeşitliliği ve uygun fiyat avantajıyla hizmet veren satış noktasından memnun oldukları, yapılan bu hizmetten dolayı duydukları memnuniyeti dile getirdiler.