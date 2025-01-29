Sakarya Büyükşehir Belediyesi, ara tatilde birbirinden eğlenceli programlarla neşe olduğu çocukları son olarak SGM’de sahnelenen “Can Can ve Arkadaşları” adlı tiyatro oyununda buluşturdu.SAKARYA (İGFA) - Sakarya Büyükşehir Belediyesi tarafından ara tatil döneminde miniklere yönelik programlar hızla devam ediyor.

Can Can ve Arkadaşları

Son olarak Sosyal Gelişim Merkezi’nde (SGM) sahnelenen “Can Can ve Arkadaşları” adlı tiyatro oyunuyla minik izleyiciler oldukça eğlenceli dakikalar geçirdi.

Büyük ilgi gördü

Yazarlığını ve yönetmenliğini Fatih Sancaklı’nın üstlendiği eğitici ve eğlenceli tiyatro oyunu, renkli karakterleri ve sürükleyici hikâyesiyle büyük ilgi gördü.

3-9 yaş grubuna hitap eden “Can Can ve Arkadaşları” oyunu çocukların hayal dünyalarını zenginleştirirken, aynı zamanda hayata ve geleceklerine dair onlara önemli mesajlar verdi.Sakar