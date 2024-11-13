Sakarya Büyükşehir Belediyesi SGM (Sosyal Gelişim Merkezi) tarafından öğrencilere yönelik düzenlenen eğitim atölyeleri devam ediyor.SAKARYA (İGFA) - Sakarya Büyükşehir Belediyesi SGM (Sosyal Gelişim Merkezi) tarafından öğrencilere yönelik düzenlenen eğitim atölyeleri devam ediyor.

Kayıtlar başlıyor

‘Bir Edebiyat Bir Şahsiyet’ atölyesiyle lise çağındaki öğrencilere kapılarını açan Sosyal Gelişim Merkezi’nde kayıtlar 14-17 Kasım tarihlerinde gerçekleştirilecek. Online kayıtların www.sakarya.bel.tr adresinden gerçekleştirileceği atölye için detaylı bilgi almak isteyenler vatandaşlar 444 40 54 (Dahili: 3719 – 3720) numaralı hat üzerinden iletişime geçebilecek.

“Gençlerin geleceklerinde rol oynayacak”

Büyükşehir’den yapılan açıklamada, “Atölyemiz gençlerimize ve çocuklarımıza ışık olacak ve gelecekleri için önemli bir rol oynayacak. Bu atölyemizde edebiyatı, Türk şiirini ve okumayı güzelleştirecek konuları konuşacağız. Tüm çocuklarımızı ve liseli gençlerimizi ücretsiz katılım için ‘Bir Edebiyat Bir Şahsiyet’ atölyemize davet ediyoruz” denildi.