Sakarya Büyükşehir Belediyesi Kültür ve Sosyal İşler Dairesi Başkanlığı tarafından sürdürülen Aralık Kültür Sanat etkinlikleri kapsamında, İstanbul Temaşa Tiyatrosu tarafından sahnelenen 'Aşk Eski Bir Yalan' adlı oyun, SAÜ Kültür ve Kongre Merkezi'nde tiyatroseverlerle buluştu.

SAKARYA (İGFA) - Sakarya Büyükşehir Belediyesi Aralık kültür sanat etkinlikleri 'Aşk Eski Bir Yalan' adlı tiyatro oyunuyla devam etti. İstanbul Temaşa Tiyatrosu tarafından sahnelenen oyun izleyenlerden alkış topladı.

Güçlü oyuncu kadrosu ve akıcı hikâyesiyle dikkat çeken oyun, sahnelendiği ilk andan itibaren seyircinin beğenisini kazandı. Duygusal anlatımı, temposu yüksek sahneleri ve etkileyici performanslarıyla izleyenlerden tam not alan gösteri, final bölümünde uzun süre alkışlandı.

Modern dünyada aşkı ve insan ilişkilerini mizahi bir dille anlatan oyun, aşk hikayecisi Po'nun mesleğini noktalarken on bininci çiftini evlendirme çabasını konu aldı. Fakat Po'nun karşısına umutsuz âşık Mahmut ile erkek düşmanı Halide çıkınca hikâye beklenmedik bir yön kazandı. Mahmut'un Halide'ye duyduğu saplantılı aşk, izleyiciyi 'aşk gerçekten eski bir yalan mı' sorusuyla yüzleştirdi.

İroni, mizah ve karakterlerin içsel çatışmalarının ön planda olduğu eser, katılımcılara eğlenceli ve düşündürücü bir tiyatro deneyimi sundu.