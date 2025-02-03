Sakarya Büyükşehir Belediyesi Sosyal Gelişim Merkezinde yarıyıl tatilinde düzenlenen ‘Ara Tatil Atölyeleri’ sona erdi. Birbirinden farklı atölyelerde buluşan çocuklar, anne-babalarıyla da atölyelere katıldı.SAKARYA (İGFA) - Sakarya Büyükşehir Belediyesi Sosyal Gelişim Merkezi’nde (SGM), Aile ve Çocuk Hizmetleri Şube Müdürlüğü’nün yarıyıl tatilinde çocuklar ve aileleri için düzenlediği "Ara Tatil Atölyeleri” sona erdi. Bu atölyelerde çocuklar ve aileleri birbirinden renkli etkinliklerle keyifli bir tatil dönemi geçirdi.

Adapazarı Sosyal Gelişim Merkezi’nde düzenlenen programda bireysel çocuk atölyelerinin yanı sıra baba-çocuk ve anne-çocuk atölyeleri gibi aile bağlarını güçlendirecek etkinlikler de yer aldı.

Renkli atölyeler

Ara tatilde yapılan workshop etkinlikleri kapsamında tosbağa kurabiye yapımı, kilim dokuma atölyesi, vitray atölyesi, peri bebek yapımı,cepli poğaça yapımı, gece lambası atölyesi, cup kek yapımı, kar küresi yapımı, dekoratif obje boyama, beton bardak altlığı, dekoratif kapaklı obje, maket ev yapımı, kağıt hamuru tablo yapımı, beton mumluk yapımı gibi bir çok atölye yer aldı. Atölyelerde çocuklar hem bireysel olarak hem de ebeveynleriyle birlikte birçok keşfedici etkinlikler gerçekleştirdiler.