Sakarya Büyükşehir Belediyesi, Ağız ve Diş Sağlığı Haftası kapsamında Kocaali, Kaynarca ve Karapürçek'te 550 anaokulu öğrencisini kapsayan geniş ölçekli bir tarama programı gerçekleştirerek erken yaşta sağlıklı alışkanlıkların kazandırılmasına önemli bir katkı sundu.

SAKARYA (İGFA) - Sakarya Büyükşehir Belediyesi, 20-26 Kasım Ağız ve Diş Sağlığı Haftası kapsamında önemli bir farkındalık çalışmasına imza attı.

Sağlık İşleri Dairesi Başkanlığı koordinasyonunda yürütülen program kapsamında, Kocaali Şehit Şerife Bacı Anaokulu, Kaynarca Anaokulu ve Karapürçek Necip Fazıl Kısakürek Anaokulu'nda toplam 550 minik öğrenci ağız ve diş sağlığı taramasından geçirildi.

Büyükşehir Belediyesi Tıp Merkezi'nde görev yapan diş hekimleri tarafından gerçekleştirilen muayenelerde öğrencilerin ağız ve diş yapıları detaylı şekilde incelendi. Tarama sonuçlarına ilişkin hazırlanan bilgilendirme kartları ailelere ulaştırılarak gerekli yönlendirmeler yapıldı.

Muayenenin ardından öğrencilere ağız ve diş sağlığının korunmasına yönelik temel bilgiler verildi; sağlıklı beslenme önerileri, uzak durulması gereken gıdalar ile doğru diş fırçalama teknikleri uygulamalı olarak anlatıldı. Program sonunda tüm öğrencilere diş fırçası ve diş macunu hediye edilerek ağız ve diş sağlığının önemi bir kez daha vurgulandı.